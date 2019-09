"Ricercato": Junior Cally getta la maschera e non si nasconde

Il mistero che si cela dietro la maschera di Junior Cally ha indubbiamente contribuito ad alimentare il tam tam mediatico dietro l'esordio del rapper, non più di qualche anno fa; l'esordio "ufficiale" come Junior Cally perlomeno, perchè tra i tanti rumor che circondano la sua identità, non mancano anche quelli che lo vedono in realtà come nuovo alias di un rapper già presente sulla scena. Verità o finzione, celare la sua identità ha pagato - fino al disvelamento dei giorni scorsi. Ma allo stesso tempo è stata la musica a dare delle conferme importanti: “Ci entro dentro”, il suo disco primo disco – uscito l'anno scorso per Sugar – ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico e critica, e il rapper mascherato è stato protagonista di un lungo tour, che lo ha visto riempire locali in tutt'Italia. Ad oggi, "Ci entro dentro" può essere indubbiamente ritenuto un successo notevole, che ha macinato una quantità impressionante di streaming, per giunta senza nessun featuring o collaborazione.

“Ricercato” è il secondo disco di Junior Cally, prodotto da Epic. Questa volta il rapper laziale classe '91 ha chiamato a rapporto diversi nomi noti, sia tra i rapper che tra i produttori: nel nuovo album troviamo l'amico Highsnob, Livio Cori, il Tre, Samurai Jay, Jake La Furia, Giaime, Clementino, Federica Napoli ed Eddy Veerus. Tra i producer, come new entry spicca Andry The Hitmaker, che produce il trittico "Habla" - con Samurai Jay e Jake La Furia -, "In piazza" - con Giaime - e "5k" - con Clementino e Federica Napoli; torna Jeremy Buxton, collaboratore di lunga data di Junior Cally, con 7 produzioni; ai due si aggiungono anche Il Bosca e i 2nd Roof.

A poco meno di un'anno di distanza dal primo progetto, Junior Cally ripropone una ricetta simile in “Ricercato” - e visti i risultati, è impossibile biasimarlo; un giusto mix di banger, brani più intimi, love song, esperimenti pop o latineggianti. Quello che viene fuori è un disco variegato, in grado di lasciarsi apprezzare da un pubblico piuttosto eterogeneo, tenuto insieme dal fil rouge rappresentato dalla scrittura del rapper laziale. La penna di Junior Cally è infatti in grado di partorire punchline affilate e sarcastiche, che spesso non le mandano a dire – i più smaliziati non faranno fatica a cogliere le diverse frecciatine scagliate dal rapper -, senza però scendere nel volgare o nello squallido, e fa lo stesso quando parla delle sue doti da playboy, o quando racconta di quanto siano sfrenate le serate con i suoi amici. Allo stesso modo, però, riesce ad accompagnare l'ascoltatore nel suo modo, aprendosi in maniera intima e schietta, quanto parla della sua vita o delle sue relazioni – come in “Sigarette”, oppure nella toccante “Ferite” -, utilizzando immagini semplici ma mai troppo frivole o banali. Parla ai suoi ascoltatori in maniera diretta e semplice, senza giri di parole o artifici espressivi, arrivando però in maniera immediata, sfruttando sempre alla perfezione le atmosfere evocate dalla strumentale. La malinconia, mai arrendevole, di “Ferite”; la ballad “Mezzanotte”, impreziosita dall'ottima presenza vocale di Livio Cori, incalzante ed ammaliante; i pezzi più hardcore, tecnici e aggressivi, come “Disco Kamikaze”, “Cristiano” o “5k”; in ognuna di queste tracce, l'ascoltatore non farà fatica a riconoscere Junior Cally, quello autentico, senza peli sulla lingua, sicuro di sé e al contempo sensibile. Una maschera che nasconde mille volti, che poi alla fine compongono una sola persona – proprio come succede a chiunque di noi.

TRACKLIST

01 - Tutti con me (02:40)



02 - Sigarette (03:12)



03 - Disco Kamikaze (02:39)



04 - Mezzanotte (03:04)



05 - Cristiano (02:52)



06 - Lo zio (03:00)



07 - Habla (03:14)



08 - In piazza (02:35)



09 - 5k (02:32)



10 - Purgatorio (02:23)



11 - Ferite (02:27)



12 - Nessuno come me (03:08)