Santana racconta l'Africa: "Africa speaks", in vinile

di Redazione Vinyl

Queste canzoni, dice Rick Rubin che le ha prodotte, sono la porta d’ingresso della coscienza. Sono anche, aggiunge Carlos Santana, una sorta di medicina spirituale.

Per quindici anni, il chitarrista ha inciso dischi pieni di cose e di ospiti, progetti all-star fatti per piacere a un vasto pubblico. Le cose sono cambiate tre anni fa, quando ha rimesso in piedi la band d’inizio anni ‘70 per un disco intitolato Santana IV magari non perfetto e parecchio nostalgico, ma con un’idea, un suono, un’ispirazione.

Per "Africa Speaks", Santana rimescola nuovamente le carte e incide l’anti-"Supernatural": zero canzonette facili, nessuna star, né ammiccamenti. È un disco sulle radici africane della musica fuse con latin rock, funk, psichedelia, fusion, rock-blues. La ritmica è irrefrenabile, gli assoli prorompenti, il suono quasi live, com’è nello stile di Rubin. Il tutto è stato inciso in dieci giorni con una band di otto elementi e una novità spiazzante.

LATO A

Africa Speaks

Batonga

Oye Este Mi Canto

LATO B

Yo Me Lo Merezco

Blue Skies

LATO C

Paraísos Quemados

Breaking Down The Door

Los Invisibles

LATO D

Luna Hechicera

Bembele

Candombe Cumbele