Sting canta Sting

Ascolti If You Love Somebody (Set Them Free) e ti chiedi dove sono finiti il ritmo vivace segnato da Omar Hakim, le svisate di tastiera di Kenny Kirkland, la magnifica leggerezza jazz-soul. È tutto più vistoso e grossolano.

Mettiamola così: se nel 1985 If You Love Somebody era un’elegante barca a vela, oggi è un fuoribordo diretto a Ibiza. È solo una delle tante rielaborazioni del repertorio di Sting contenute in My Songs. L’inglese ha ricostruito una quindicina di suoi pezzi mescolando registrazioni d’epoca, incisioni effettuate nel 2019 con Josh Freese, Dominic e Rufus Miller, qualche nuova traccia vocale.

