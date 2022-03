Si scrive Weather Station, si legge Joni Mitchell

Ad un solo anno di distanza dall'avere pubblicato "Ignorance" - inserito da più di una testata, soprattutto della stampa anglosassone, tra i migliori dischi dello scorso anno nelle classifiche che puntuali si compilano sul finire dei dodici mesi - i canadesi Weather Station di Tamara Lindeman pubblicano un nuovo album, il loro sesto, da quando debuttarono oltre dieci anni fa, nel 2009, con "The Line".

"How Is It That I Should Look at the Stars" è legato idealmente al suo predecessore - un brano è addirittura intitolato "Ignorance" – poichè molte delle canzoni dei due album sono state scritte nel medesimo periodo, anche se il nuovo disco sposta il nocciolo del discorso dall'improvvido comportamento dell'uomo nei riguardi della natura che ha portato ad un tangibile cambiamento climatico all'intricato universo dei rapporti tra le persone, in primis quello di coppia.

Devastante

Oltre al tema, molto marcate sono le differenze musicali tra i due dischi: quello che in "Ignorance" era un gran pop d'autore imparentato da vicino con l'elettronica è stato accantonato (momentaneamente?) per un mood di stampo jazzistico di una intimità devastante. Dieci brani sospesi nel tempo con il pianoforte e poco altro - un fiato qui, una percussione là - ad accompagnare e rimarcare ancora di più la voce e le parole della cantautrice canadese che da alcuni, per le indubbie ed elevate capacità liriche, è stata accostata niente meno che a Nostra Signora della Canzone, Joni Mitchell.

Disarmante

L'ascolto di "How Is It That I Should Look at the Stars" rapisce e stordisce, toglie il fiato tanto colpisce l'animo nel profondo.

Ogni canzone è un affresco sulla parete della vita, brevi racconti che nella loro semplicità e poesia appartengono a tutti facendosi universali. In "Marsh" Tamara con un soffio di voce consiglia di provare a contemplare la bellezza anche quando tutto intorno pare nero. "Endless Time" lascia totalmente disarmati, "You can see it in that picture of us from long ago how we changed/And it happened so slowly, we couldn't even say/I gotta find that picture, I want to look again/I used to think that I could see everything that met my eyes". "To Talk About" parla di amore, solo di amore, unico attracco possibile in una realtà che spesso fatichiamo a comprendere fino in fondo, "I am lazy, I only want to talk about you/I spend all day with people who don’t think the way you do". Piace pensare che l'ultimo brano della tracklist, "Loving You", possa essere il lieto fine da augurare a chiunque, l'attimo in cui si è pronti per davvero ad amare.

Like Joni

Non possedendo una sfera di cristallo non so come la stampa anglosassone giudicherà a fine anno "How Is It That I Should Look at the Stars". Se verrà trattato con i guanti come accaduto con "Ignorance" oppure se gli verrà preferito qualche altro lavoro più meritevole nel giudizio, per quanto mi riguarda posso affermare di comprendere pienamente quanti hanno accomunato Tamara Lindeman a quella sua illustre connazionale di nome Joni.