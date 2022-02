Un viaggio dentro l'universo sonoro di Giovanni Truppi

Quindici brani per raccontare una vita di canzoni e di musica. Potrebbero non essere abbastanza, se si pensa che Giovanni Truppi è in circolazione da più di dieci anni e ha realizzato quattro album, e riascoltarli tutti è comunque una bella e intensa esperienza. Ma l’antologia, che serve soprattutto per chi Truppi non lo ha conosciuto negli anni passati, è un disco vero e proprio, un album completo, non una ‘carta d’identità’, o una ‘fotografia’, o un ‘caleidoscopio’, o un ‘puzzle’.

No, “Tutto l’universo’ è esattamente quello che il titolo annuncia, ovvero un viaggio in tutto l’universo di Truppi, un album completo, con un suo senso, un suo filo conduttore, una sua propria storia. Il che rende l’ascolto particolarmente interessante, anche se la prima canzone, “Mio padre, mia madre, Lucia”, presentata all’ultimo Festival di Sanremo è contemporanea e “Scomparire”, l’ultima della selezione, è tratta dal suo primo album.

Ascoltandolo così, con questa disposizione d’animo, si riesce meglio a comprendere la ricchezza dei punti di partenza, degli stimoli, delle visioni musicali di Truppi, quella singolare fusione di linguaggi diversi, il jazz, il rock, il punk, che s’incontrano nell’ “universo” del cantautore napoletano e servono a lui per realizzare canzoni. Canzone d’autore, dovremmo giustamente dire, perché alla fine questa è l’ampia (e vaga, inafferrabile) materia che Truppi usa per costruire la sua arte, ma anche in questo modo non riusciremmo a definire esattamente i confini dell’ “universo”.

Quindi, proprio per spiegare come e quanto Truppi sia contemporaneo e lo sia sempre stato, possiamo dire che non c’è un “genere” al quale il cantautore napoletano fa riferimento e che tante quante sono le canzoni dell’album sono le ipotesi attorno alle quali lui lavora, in completa libertà, allargando, stirando, scavando, modificando la forma canzone a suo piacimento. Per farlo spezza e risistema la metrica, gioca con le parole, le sillabe, le vocali, si muove fuori dal prevedibile e dal previsto usando poesia e avanguardia, vecchissime melodie e ritmi inusuali, mettendo sullo stesso piano ironia e dolore.

Fondamentale è dire che le quindici canzoni dell’album sono molto belle, alcune sono difficili ad un primo impatto, altre entrano sotto pelle per rimanerci per sempre, con altre ancora si può giocare, perché Truppi non cerca di chiudere le porte a nulla, a nessuna emozione, a nessuna idea, a nessuno stimolo, raccontando insicurezze e passioni, debolezze e sentimenti, in storie che certamente sono personali ma nelle quali ognuno può ritrovare un pezzetto di se. Così, alla fine dell’ascolto, resta la voglia di conoscerlo meglio e di andare a scoprire quello che c’è ancora da scoprire. Anche se in questo album c’è “Tutto l’universo”.