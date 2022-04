Metallica: un museo in ricordo di Cliff Burton

Un museo interamente dedicato a Cliff Burton aprirà le porte a Lagan, in Svezia, poco distante distanza dal luogo in cui il bassista dei Metallica perse la vita nel 1986. Burton, considerato da molti fan l'unico, vero bassista dei Metallica, morì tragicamente in un incidente con il tour bus durante il tour europeo della band nel settembre del 1986. I Metallica avevano suonato a Stoccolma per il tour in supporto a "Master Of Puppets" quando, durante il tragitto verso la data successiva, l'autobus uscì fuori strada causando la morte di Cliff Burton, una vicenda che ancora oggi resta parzialmente avvolta nel mistero.

Una decina di anni fa il fan club svedese dei Metallica organizzò una raccolta fondi per realizzare una lapide commemorativa. Ora a pochi chilometri di distanza dal luogo dell'incidente, s.i è deciso di regalare ai fan dei Metallica un punto di incontro dove poter ricordare Cliff Burton.

Il Cliff Burton Museum aprirà ufficialmente le porte il 14 maggio con un evento speciale condotto da Joel McIver, giornalista della rivista specializzata Bass Player. McIver è stato anche autore di una biografia su Burton pubblicata nel 2009 che ha visto anche il contributo di Kirk Hammett. I visitatori del museo potranno ammirare foto, copertine di dischi, poster, biglietti di concerti e vedere interviste. In mostra anche gli scatti di Lennart Wennberg del giornale svedese Expressen, il primo fotografo ad essere arrivato sul luogo dell'incidente. Nel museo dedicato a Cliff Burton sarà ance costruita una replica del palco dei Metallica e gli strumenti utilizzati sull'ultimo concerto della band con Burton a Stoccolma.