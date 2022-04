E liberaci dai Cugini di Campagna

Ma non era più dignitoso, per la loro storia, continuare a fare i concerti nelle piazze d'estate e sui palchi delle sagre? Da quando i Cugini di Campagna hanno vissuto una seconda, anzi, una terza popolarità (a rilanciarli furono già nel '97, oltre vent'anni dopo "Anima mia", Fabio Fazio e Claudio Baglioni, quando intitolarono il loro programma come la hit - l'unica - della band e vollero Ivano Michetti e soci come ospiti fissi in studio), merito della parodia di "Zitti e buoni" dei Maneskin e delle bizzarre - ma neanche troppo, in fondo: le somiglianze tra certi loro look e quelli di Damiano David e compagni ci sono, e una coincidenza può capitare una volta - non fanno che collezionare figuracce su figuracce, coprendosi di ridicolo.

Nell'ordine: non paghi di aver accusato i Maneskin di aver scopiazzato i loro vestiti di scena, hanno puntato il dito anche contro Lady Gaga, dicendo di aver bloccato la popstar da 130 milioni di copie vendute a livello mondiale sui social (chissà se lei se ne è accorta). E poi hanno sostenuto di aver anticipato con la copertina dell'album "Preghiera" del 1975 il look tutto giacche di pelle e pantaloni attillati dei Kiss e dei Judas Priest, ma pure il falsetto dei Bee Gees (il trio de "La febbre del sabato sera" avrebbe cominciato ad usarlo dalla colonna sonora di quel film, nel '77, mentre "Anima mia" uscì quattro anni prima, sostengono da tempo nelle interviste Ivano Michetti e compagni).

Uscite che tutto sommato hanno strappato - e strappano ancora, a rileggerle - qualche sorriso.

A modo suo, nonostante la gravità dell'uscita, un sorriso lo strappa anche la vicenda legata all'espulsione di Silvano Michetti, co-fondatore della band insieme a suo fratello Ivano, dall'Isola dei Famosi, dove avrebbe dovuto rappresentare i Cugini Di Campagna in coppia con Nick Luciani. A 75 anni s'è beccato il Covid poco prima di partecipare al reality ed è stato dunque costretto a restare in quarantena. Poi, risultato finalmente negativo al test, è volato in Honduras, da dove va in onda il reality. Si è tuffato dall'elicottero per raggiungere la riva dell'isola dove si trovavano gli altri naufraghi. E come prima uscita si è lasciato scappare una bestemmia. Con un comunicato ufficiale, Mediaset ha dato notizia della sua espulsione dal programma: "Mediaset si scusa con i telespettatori per l'episodio inaccettabile". Anima mia, torna a casa tua.