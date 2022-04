Maluma ha scatenato la sua potenza di fuoco

Intenzionato a prendersi una volta per tutte lo scettro di re del latin pop, Maluma scatena la sua potenza di fuoco. E lo fa attraverso una serie di iniziative che partono dal singolo "Mojando asientos", appena uscito (che conquista la copertina della playlist "Latino Caliente", che raccoglie i successi del genere), e che arrivano fino al maxi-concerto che il prossimo 30 aprile vedrà il cantante esibirsi nello stadio Atanasio Girardot di Medellín, la sua città.

"Mojando asientos", in duetto con il rapper colombiano Feid, originario anche lui di Medellín, è un reggaeton dalle tinte urban destinato a macinare ascolti sulle piattaforme di streaming e a conquistare le classifiche internazionali. Il brano è accompagnato da un videoclip che segna il debutto alla regia di Maluma: è anche la prima produzione firmata dalla nuova casa di produzione del cantante, la Royalty Films, una delle varie iniziative commerciali lanciate di recente dalla star colombiana, dalla linea di profumi "Royalty By Maluma" all'omonima collezione di abbigliamento.

Il video di "Mojando asientos", che a pochi giorni dalla sua pubblicazione ha già totalizzato su YouTube oltre 5 milioni di visualizzazioni, non poteva che essere girato nella città natale di entrambi i cantanti, Medellín: "Sono felice di presentare la mia casa di produzione, Royalty Films, che realizzerà video per la mia musica ma anche altri progetti, compresi quelli di altri artisti.

Royalty Films è stato un sogno che volevamo realizzare e ora abbiamo l'esperienza, il talento e lo staff per farlom", ha detto Maluma, “sono molto grato a tutti i registi che hanno lavorato con me in passato, dai quali ho imparato tanto e sono stato fonte di ispirazione come Harold Jiménez di 36 Grados, Jessy Terrero, Mike Ho, Carlos Pérez, Nuno Gomez e Fernando Lugo". Royalty Films è stata lanciata da Maluma con lo scopo di supportare i creativi latini nei settori della musica, del cinema, della televisione e della pubblicità. La visione dell'artista è quella di continuare a dirigere e produrre i suoi prossimi video musicali, così come altri progetti di prim'ordine sotto l'etichetta Royalty Films, offrendo anche un'opportunità ai giovani artisti che fanno parte del suo roster, El Arte De Los Sueños. .

“Mojando asientos”, prodotta da The Rude Boyz e co-scritta da Maluma, Feid, Andrés Uribe Marín e The Rude Boyz, farà parte del prossimo album di Maluma che uscirà entro la fine dell'anno.