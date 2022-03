'Concert for Ukraine': raccolti oltre 14 milioni di euro

Operazione compiuta per il 'Concert for Ukraine' tenutosi ieri sera alla Resorts World Arena di Birmingham (Gran Bretagna), volto a raccogliere fondi da destinarsi del Disasters Emergency Committee (gruppo di enti di beneficenza britannici che coordina e lancia appelli collettivi per raccogliere fondi per fornire aiuti di emergenza e soccorsi rapidi alle persone coinvolte in disastri e crisi umanitarie in tutto il mondo che opera anche nel Paese invaso dalla Russia).

Infatti è stato stracciato l'obiettivo dichiarato dagli organizzatori dell'evento – che è stato trasmesso sulla rete televisiva ITV - che era quello di raccogliere almeno 3 milioni di sterline. Sono state infatti raccolte 12.2 milioni di sterline (al cambio con l'euro fanno circa 14 milioni). Tale cifra è comunque destinata ad aumentare nelle prossime ore con ulteriori donazioni. Questo il link per chi volesse donare.



Tra quanti si sono esibiti a Birmingham, Ed Sheeran e Camila Cabello hanno presentato per la prima volta il loro recente singolo "Bam Bam". La cantante di origine cubana ha inoltre interpretato la cover di "Fix You" dei Coldplay, mentre Sheeran ha eseguito le sue hit "Perfect" e “Bad Habits”.

Oltre a loro si sono esibiti anche la cantante ucraina Jamala, vincitrice dell'Eurovision nel 2016, Anne Marie, Snow Patrol, Manic Street Preachers, Gregory Porter, Nile Rodgers & Chic, Emeli Sandé, Becky Hill, The Kingdom Choir, Tom Odell e Paloma Faith.Qui sotto è possibile vedere l'intero spettacolo che ha una durata di poco più di due ore.