I Foo Fighters hanno cancellato tutto il tour

Dopo la scomparsa improvvisa di Taylor Hawkins lo scorso weekend prima di un concerto in Colomboa, i Foo Fighters avevano cancellato quel che rimaneva del tour sudamericano. Ora arriva la conferma ufficiale che la band ha annullato tutte le date future.

Si legge in un post sui social, il primo dopo quello seguito immediatamente alla morte del batterista:

È con grande tristezza che i Foo Fighters confermano la cancellazione di tutte le prossime date del tour, dopo la sconcertante perdita del nostro fratello Taylor Hawkins.

Siamo spiacenti e condividiamo la delusione per il fatto che non ci vedremo come previsto. Crediamo che questo tempo vada preso per piangere, per guarire, per stare vicino aoi nostri cari e per apprezzare tutta la musica e i ricordi che abbiamo creato insieme.

La band sarebbe dovuta tornare sul palco il 29 aprile per le date americane, a partire da New Orleans, per poi arrivare a ridosso dell'estate in Europa. In Italia i Foo Fighters avrebbero dovuto suonare il 12 giugno come headliner dell'i-Days a Milano.

Questo il post della band

Insieme ai Foo Fightres Taylor Hawkins ha registrato otto dei dieci album in studio della band, a partire da “There is nothing left to lose” del 1999 e fino al più recente “Medicine at midnight”, uscito a febbraio dello scorso anno e seguito pochi mesi dopo dal disco di cover dei Bee Gees “Hail satin”. Tra gli ultimi progetti della band a cui il batterista ha preso parte, c’è il film commedia horror “Studio 666” con protagonisti Grohl e compagni.

A seguito della sua scomparsa, il concerto dei Foo Fighters al Lollapalooza Argentina dello scorso 20 marzo è di fatto l'ultimo show di Hawkins con il gruppo, e sarà l'ultimo show della band per lungo tempo.