L’ennesima trovata di Dave Grohl

Dopo un 2021 ricco di novità e all’insegna della ripresa dei grandi concerti per Dave Grohl e i Foo Fighters,sembra che anche quest’anno non sia da meno. Con l’arrivo della pandemia ormai due anni fa il 53enne musicista, uno che cento ne pensa e mille ne fa, è riuscito a tirar fuori idee efficaci per superare la situazione causata dal Covid senza rimanere con le mani in mano e offrire qualcosa ai propri fan, nonostante l’impossibilità di ritrovarsi con la band e di suonare dal vivo. E dai vari progetti partoriti o abbozzati prima e durante il periodo di lockdown, Grohl sembra riuscire a tirar fuori ancora qualche

trovata interessante, a partire da un film horror che ha offerto lo spunto per un intero album thrash metal.

Nelle puntate precedenti di “Dave Grohl fa cose”

Lo scorso anno i Foo Fighters hanno dato finalmente alle stampe il loro decimo album in studio, “Medicine at midnight”, hanno pubblicato il disco di cover dei Bee Gees, “Hail satin”, sotto lo pseudonimo di Dee Gees, hanno ripreso con le attività live riportando il rock al Madison Square Garden e, last but not least, sono stati stati indotti da Paul McCartney nella Rock & Roll Hall of Fame. Come se non fosse abbastanza, dal canto suo Dave Grohl ha - tra le altre cose - diretto il documentario “What drives us”, fatto una canzone insieme a Mick Jagger, ha scritto la prefazione alla prima biografia su John Bonham, ha riproposto le “Hannukah sessions” con il produttore Greg Kurstin e ha pubblicato la sua autobiografia “The storyteller. Storie di vita e di musica”. Ora, mentre cercano anche di avvicinare i bambini al rock con “Fraggle rock”, Grohl e soci sono pronti per arrivare sul grande schermo come protagonisti della commedia horror basata su una storia dello stesso frontman del gruppo, “Studio 666”, tenuto segreto per più di due anni e mezzo. Ma non è tutto.

Dal film horror a un intero album trash metal

Le sale cinematografiche statunitensi e di grand parte del resto del mondo - si è ancora in attesa che venga annunciata l’uscita della pellicola anche in Italia - proietteranno il nuovo film con protagonisti i Foo Fighters a partire dal prossimo 25 febbraio. In attesa dell’arrivo del lungometraggio, il cui soggetto è ispirato agli avvenimenti piuttosto strani, frutto - secondo alcune ipotesi - di misteriose presenze all’interno di una vecchia casa nei pressi di Encino a Los Angeles affittata dalla band per le lavorazioni di “Medicine at midnight”, negli ultimi giorni Grohl ha condiviso le prime anticipazioni di un nuovo progetto musicale legato a “Studio 666”.

Con l’imminente uscita del film, infatti, Dave Grohl ha riscoperto il suo lato più aggressivo ed è tornato al suo amore per le sonorità più pesanti registrando un intero album thrash metal, come svelato dallo stesso musicista all’edizione statunitense di “Rolling Stone”. Così, dopo essersi svestito insieme ai Foo Fighters dei panni da rockstar lo scorso anno ed essersi calato in quello da componente di una band di disco music per “Hail satin”, ora Grohl è pronto a far parte di una formazione di metallo pesante per dare vita e musica al gruppo immaginario del film, i Dream Widow, già presenti sulle principali piattaforme di streaming con account verificato e un singolo estratto “dal loro album eponimo mai pubblicato”.

“Finisco per trovare questo seminterrato inquietante. Vado nel seminterrato e trovo questo nastro di una band [i Dream Widow] di 25 anni prima, registrato lì", ha raccontato recentemente a Howard Stern Dave Grohl rivelando alcuni dettagli di “Studio 666” dopo aver pubblicato lo scorso 15 febbraio il brano “March of the insane”, il primo pezzo pubblicato dietro lo pseudonimo Dream Widow. Ha aggiunto: “E c'è questa canzone che, se registrata e completata, il fottuto demone in casa si scatena, e poi scoppia l’inferno”.

A proposito del nuovo progetto metal, oltre a sottolineare che “il cantante dei Dream Widow impazzì uccidendo l'intera band per divergenze creative prima di suicidarsi in casa”, Grohl ha spiegato a “Rolling Stone” USA:

“Sarà l'album perduto, il disco che i Dream Widow stavano facendo prima che il cantante uccidesse l'intera band”.

Il frontman dei Foo Fighters ha poi spiegato di sperare che un album completo dei Dream Widow arrivi in ​​tempo per il debutto al cinema di “Studio 666” il 25 febbraio e ha raccontato:

“Voglio dire, lavoro velocemente, ma cazzo, questa scadenza mi ucciderà. Ma sì, lo farò uscire per il film. Entro il 25 febbraio ci sarà un disco di Dream Widow”.

Ma chi c’è dietro ai Dream Widow? Dai crediti del singolo “March of the insane” si scopre che Dave Grohl ha - ancora una volta - registrato quasi tutto da solo e la registrazione del brano lo ha visto impegnato al basso, alla batteria, alla chitarra, alla voce oltre che come compositore e scrittore del testo insieme al chitarrista e collaboratore di lunga data James Rota. Al pezzo, pubblicato per la Roswell Records/RCA Records, hanno contribuito anche gli ingegneri Darrell Thorp, Oliver Roman, John Lousteau, Jerred Polacci, David Ives e il produttore Alastair Christie.

Dave Grohl e il metal, prima dei Dream Widow

Quasi vent’anni fa, dopo anni di popolarità nella scena rock alternativa come batterista prima della band punk originaria di Washington DC degli Scream e poi dei Nirvana, Dave Grohl volle tirar fuori la sua grande passione per l’heavy metal e realizzare il suo sogno giovanile di unire in un disco le voci dei mostri sacri delle band ottanta e novanta del genere che lo hanno influenzato a inizio carriera. Il musicista mise quindi in piedi un progetto da lui stesso definito come una versione “death metal” di “Supernatural” dei Santana.

Ispirato proprio dalla natura collaborativa dell’album dato alle stampe dal gruppo di Carlos Santana nel 1999 che annoverava diversi ospiti, Grohl decise di provare a contattare i cantanti che aveva idolatrato da giovane per proporre di collaborare. Così Dave tentò di contattare i suoi artisti preferiti dell’era tra il 1982 e il 1989 della scena metal underground e tutte le band che ascoltava all’epoca come, tra gli altri, Eric Wagner dei Trouble, Wino degli Obsessed, Snake dei Voivod, Cronos dei Venom e qualche nome più noto al pubblico come Lemmy Kilmister dei Motörhead Dopo le prime conferme di artisti che hanno poi collaborato al progetto, il frontman dei Foo Fighters inviò agli ospiti dei nastri demo con l’invito di scrivere il testo, registrare e inoltrare la canzone finita.

Prese così forma l’album .“Probot”, pubblicato nel febbraio del 2004, e Dave Grohl realizzò uno dei suoi sogni di quando era ragazzino.