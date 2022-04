Carmen Consoli, le immagini dei tre formati di “Confusa e felice”

In occasione del 25esimo anniversario dell’uscita, Universal Music pubblica per la prima volta, il prossimo 15 aprile, in vinile e in tre diversi formati, “Confusa e felice”, il secondo album di Carmen Consoli, il disco il cui successo l'ha resa definitivamente popolare dopo l'esordio discografico dell'anno precedente con "Due parole".

"Confusa e felice", il brano che dà il titolo all’album, venne presentato dalla musicista catanese sul palco del teatro Ariston al Festival di Sanremo 1997. Purtroppo venne subito eliminato e non riuscì ad accedere alla serata finale, ma, come accaduto già in precedenza ad altri brani entrati nella storia della nostra canzone presentati in gara al più importante festival di casa nostra, conquista il favore del pubblico che lo apprezza e lo spinge fino al terzo posto della classifica di vendita.

“Confusa e felice” è un album poetico ed intenso, un’opera che fonde la delicatezza delle melodie all’attitudine rock. L’album venne pubblicato il 19 aprile 1997 e debutta al sesto posto della classifica ufficiale di vendita, ottenendo il disco di platino con oltre 130.000 copie vendute.

La copertina delle due deluxe edition è stata realizzata per l’occasione dal laboratorio Grafico e Design di Alberto Bettinetti in arte “Zanzara”. Nelle nuove edizioni deluxe, una limitata e numerata con LP colorato e una con LP standard black, sono contenute tre bonus track dal vivo: "Venere" (acoustic live version), "Confusa e felice" (acoustic live version), "Per niente stanca" (Live Alcatraz, Milano).

Come detto dalla stessa Carmen nel libro del 2006 di Federico Guglielmi 'Carmen Consoli - Quello che sento': “Confusa e felice è più estremista del suo predecessore ma ciò che più mi importa è rimanere fedele a me stessa, e comunque realizzare qualcosa di cui domani possa ancora andar fiera. Il mio obiettivo è crescere artisticamente e scrivere canzoni significative e dunque non posso perdermi nei meandri dell'apparenza”.

Questi i tre formati disponibili:

- Deluxe Edition Gatefold con LP 180g colorato + CD con bonus tracks in edizione limitata e numerata

- Deluxe Edition Gatefold con LP 180g standard black + CD con bonus tracks

- LP Standard Edition Gatefold

Tracklist:

LATO A

1. Bonsai #1

2. Uguale a ieri

3. Diversi

4. Confusa e felice

5. Fidarmi delle tue carezze

6. Un sorso in più

LATO B

7. Venere

8. Per niente stanca

9. Fino all'ultimo

10. Blunotte

11. La bellezza delle cose

12. Bonsai #2

Bonus Tracks:

Venere (Acoustic live version)

Confusa e felice (Acoustic live version)

Per Niente stanca (Live Alcatraz, Milano)