Carmen Consoli: “Confusa e felice” per la prima volta in vinile

In occasione del venticinquesimo anniversario dell'uscita di “Confusa e felice” di Carmen Consoli, il prossimo 15 aprile verrà pubblicato per la prima volta in vinile il secondo album in studio della musicista catanese originariamente uscito nel 1997. Il disco, all'epoca anticipato dall'omonimo singolo presentato in gara dalla cantautrice alla quarantasettesima edizione di Sanremo, sarà disponibile in tre diverse versioni: in edizione deluxe limitata e numerata con vinile colorato da 180 g più CD con bonus tracks, come deluxe edition con vinile nero da 180 g insieme al CD con bonus tracks e in edizione standard.

Le due edizioni deluxe, accompagnate da una copertina realizzata per l’occasione dal laboratorio Grafico e Design di Alberto Bettinetti in arte “Zanzara”, includono come tracce bonus tre brani dal vivo: "Venere" (Acoustic live version), "Confusa e felice" (Acoustic live version) e "Per niente stanca" (Live Alcatraz, Milano).

Così come il singolo da cui prende il titolo, presentato al Festival ed eliminato dopo la prima serata nonostante la grande notorietà conquistata dopo, “Confusa e felice” rappresenta uno dei primi grandi successi di Carmen Consoli ottenendo al tempo dell’uscita il disco di platino per le oltre 130.000 copie vendute e debuttando alla posizione numero sei nella classifica degli album più venduti in Italia. Come il suo lavoro d’esordio, “Due parole”, contenente la canzone “Quello che sento” proposta dall'artista alla sua prima partecipazione a Sanremo, la seconda prova sulla lunga distanza della “cantantessa” ha visto coinvolto come produttore Francesco Virlinzi.

“'Confusa e felice' è più estremista del suo predecessore ma ciò che più mi importa è rimanere fedele a me stessa, e comunque realizzare qualcosa di cui domani possa ancora andar fiera", ha raccontato a proposito del disco Carmen Consoli tra le pagine del libro biografico di Federico Guglielmi "Carmen Consoli - Quello che sento": "Il mio obiettivo è crescere artisticamente e scrivere canzoni significative e dunque non posso perdermi nei meandri dell'apparenza”.

Questa la tracklist:

LATO A

Bonsai #1 Uguale a Ieri Diversi Confusa e Felice Fidarmi delle tue carezze Un sorso in più

LATO B

Venere Per niente stanca Fino all'ultimo Blunotte La bellezza delle cose Bonsai #2

Bonus Tracks

Venere (Acoustic live version)

Confusa e felice (Acoustic live version)

Per Niente stanca (Live Alcatraz, Milano)