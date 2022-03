Dall’idea de La Rappresentante di Lista: un evento per l’Ucraina

“Un concertone per raccogliere fondi per i profughi e la popolazione colpita. Noi ci saremmo. Chi vorreste su quel palco?”, scriveva lo scorso 27 febbraio sui socialLa Rappresentante di Lista chiamando all’appello colleghi e amici per realizzare un evento benefico a favore dell’Ucraina a seguito dell’attacco delle forze armate russe al paese, invaso nella mattina del 24 febbraio dopo l’annuncio di Vladimir Putin di un'operazione militare nel Donbass.

Ora, l’idea lanciata dalla band di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina ha preso forma e il prossimo 5 aprile in Piazza Maggiore a Bologna si terrà un evento a ingresso gratuito per raccogliere fondi a sostegno di Save The Children e del suo operato per aiutare i bambini che stanno subendo le terribili conseguenze del conflitto in Ucraina.

L’iniziativa, battezzata “Tocca a noi - Musica per la pace” e prodotta da PER. Promoter Emilia-Romagna, Estragon Club, Locomotiv Club, Studio’s e Woodworm, vedrà alternarsi sul palco numerosi artisti italiani che - come riportato in un comunicato stampa - “hanno deciso di unirsi per ricordare, ancora una volta, l’urgenza di fermare le violenze che da settimane colpiscono drammaticamente le bambine, i bambini, le donne e gli uomini dell’Ucraina e sensibilizzare giovani e meno giovani ad attività di dialogo e di cooperazione, di costruzione costante della pace nel mondo”. Oltre a La Rappresentante di Lista, reduce dalla partecipazione a Sanremo 2022 con il brano “Ciao ciao”, si esibiranno Brunori Sas, Diodato, Elisa, Elodie, i Fast Animals and Slow Kids, Gaia, Gianni Morandi, Noemi, Paolo Benvegnù, Rancore, gli Zen Circus e altri.

L’evento, trasmesso in prima serata su Rai 3 e su Rai Radio2 il prossimo 7 aprile e che ha il supporto di Rai per il Sociale, sarà condotto da Andrea Delogu e sarà caratterizzato anche dalla partecipazione di Ema Stokholma, Marco Baliani, Daniele Piervincenzi.

"Save the Children lavora senza sosta per loro e grazie all’impegno che tanti artisti hanno voluto assumere in prima persona, riusciremo a raggiungerne molti di più. Siamo certi che il pubblico darà il suo contributo. Perché Tocca a Noi fare qualcosa per i bambini colpiti da questa violenza insensata, così come bisogna fermarla. Ora.”, ha dichiarato Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children.

Matteo Lepore, Sindaco del Comune di Bologna, ha aggiunto: “Abbiamo voluto sostenere ed ospitare fortemente questa iniziativa, per dare un contributo concreto, per raccogliere fondi da destinare ai più fragili, a chi in queste ore scappa da una guerra che non avrebbe dovuto conoscere. Ma anche per lanciare un messaggio di speranza che, levandosi da Piazza Maggiore, attraverso il linguaggio universale della musica, attraverso le parole e la semplice presenza, possa superare i confini".

Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna, ha affermato: “Quando c'è bisogno di solidarietà e di tendere la mano a chi è in difficoltà, l'Emilia-Romagna non si volta dall'altra parte e risponde sempre presente.

Lo facciamo anche in questa occasione, con l'obiettivo di aiutare le vittime innocenti di una guerra assurda e ingiustificata, che chiediamo cessi al più presto. Si arrivi alla pace, tacciano le armi. A nome dell'intera comunità emiliano-romagnola, ci tengo a ringraziare tutti gli artisti che hanno promosso e aderito con generosità a questo bellissimo evento, che come Regione abbiamo subito deciso di promuovere insieme al Comune di Bologna: siamo una terra di cantanti e poeti, che da sempre si spendono per cause importanti insieme al mondo dell'arte e della cultura".