'Save Ukraine - #Stopwar', la diretta video del concerto

Nel tardo pomeriggio di oggi prenderà il via “Save Ukraine - #Stopwar”, maratona musicale (e non solo) benefica organizzata per raccogliere fondi da devolvere alla popolazione ucraina coinvolta nell’invasione militare messa in atto da ormai un mesa a questa parte dall’esercito russo. All’evento, che sarà trasmesso da Varsavia, la capitale polacca in prima linea della gestione del flusso di profughi proveniente dalle aree del conflitto, prenderanno parte nomi di primo piano del panorama musicale internazionale come Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Within Temptation e Bastille, oltre che a Submotion Orchestra, BrainStorm, Beissoul & Einius, Salvador Sobral, Netta e ad artisti ucraini come Dakha Brakha, Ruslana, Hardkiss, Jamala, Go_A, Monatik e Alyona Alyona.

La manifestazione - della durata di due ore - prenderà il via alle 17,30 ora italiana, quando a Kiev l’orologia segnerà le 18,30. Per effettuare le donazioni è possibile visitare il sito ufficiale di “Save Ukraine - #Stopwar” a questo indirizzo.

Come specificano gli stessi organizzatori dell’evento, supportato dall’operatore mobile ucraino Kyivstar, dai ministeri di Cultura e della Politica dell'Informazione, Affari Esteri e Politiche Sociali dell'Ucraina, i fondi raccolti tramite le donazioni saranno impiegati per “soddisfare il fabbisogno alimentare e per accogliere rifugiati e cittadini che hanno lasciato le loro case a causa delle ostilità, fornire loro abbigliamento e calzature, medicinali, dispositivi medici e beni di prima necessità”, oltre che offrire supporto finanziario una tantum e altri “bisogni umani prioritari”.