Soft Cell, nel nuovo album anche un brano coi Pet Shop Boys

Farà la felicità degli appassionati dell’età dell’oro del synth pop il singolo di apertura di “*Happiness Not Included”, album che segna il ritorno dei Soft Cell dopo vent’anni di assenza dalle scene discografiche - l’ultima prova sulla lunga distanza del progetto di Marc Almond e David Ball, “Cruelty Without Beauty”, risale al 2002: “Purple Zone”, la nuova canzone scelta per anticipare il disco in uscita il prossimo 6 maggio, è stato realizzato dal duo di Leeds in collaborazione con i Pet Shop Boys, realtà icona della scena britannica anni Ottanta fondata da Neil Tennant e Chris Lowe.

La clip associata al brano è stata diretta da Yassa Khan, regista nato in Galles da madre britannica a padre pakistano con trascorsi nel mondo della moda.

Dopo aver pubblicato il loro quattordicesimo album di studio, “Hotspot”, nel 2020, i Pet Shop Boys hanno annunciato per quest’anno il Dreamworld Tour, già annunciato per l’anno passato poi rimandato a causa delle restrizioni adottate per contenere l’emergenza sanitaria da Covid-19: la serie di eventi prenderà il via il prossimo 10 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano per poi toccare diverse città europee e britanniche tra le quali Vienna, Monaco, Zurigo, Bruxelles, Amsterdam, Manchester, Londra, Newcastle, Glasgow, Lipsia, Praga, Berlino, Tallin, Stoccolma, Atene, Budapest e Bilbao, per poi spostarsi tra USA e Canada a partire dal prossimo mese di settembre.

Molto più defilata, al contrario, è stata la carriera recente dei Soft Cell: dopo l’annunciato “concerto d’addio” annunciato per il 30 settembre del 2018 (e diventato il live album “Say Hello, Wave Goodbye”) Almond e Ball hanno spedito sui mercati nel 2019 l’EP “Magick Mutants”, al quale ha fatto seguito nel 2021 il singolo "Bruises On My Illusions", prima estratto da “*Happiness Not Included”, nel quale dovrebbero trovare spazio anche i brani "Heart Like Chernobyl", "Light Sleepers" e "Nostalgia Machine". L’ultima apparizione dal vivo del gruppo risale allo scorso 12 novembre, quando i Soft Cell sono stati protagonisti di una serata all’O2 Apollo di Manchester.