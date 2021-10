Pet Shop Boys, il tour 2022 parte a maggio da Milano

Si terrà al Teatro degli Arcimboldi, a Milano, il prossimo 10 maggio la prima - e unica, in Italia - data della nuova tranche di appuntamenti internazionali prevista dai Pet Shop Boys: il concerto meneghino dello storico duo composto da Neil Tennant e Chris Lowe - i cui biglietti saranno resi disponibili sul circuito TicketOne e presso tutte le altre piattaforme autorizzate a partire dal prossimo 22 ottobre - precederà altre cinque date annunciate in Europa a Zurigo (all’Hallenstadion, il 15 maggio), Tallin (alla Saku Suurhall, il 13 giugno), Sofia (all’Airport Park, il 2 luglio) e Budapest, il 6 luglio.

Il nuovo tour, battezzato “Dreamworld – The Greatest Hits Live”, segue il tour in supporto a “Super”, album pubblicato dalla band nel 2016: la serie di concerti venne inaugurata con una residency alla Royal Opera House di Londra tra il 20 e il 23 luglio dello stesso anno, alla quale seguirono una branca in sudamerica - che fece tappa in Cile e Argentina - e una in nordamerica, con diciannove date tra USA, Canada e Stati Uniti: la serie di eventi proseguì anche in Europa - senza però fare tappa in Italia - con eventi in Germania, Olanda, Danimarca, Russia e Regno Unito, per poi concludersi con una stringa di appuntamenti in Asia distribuiti tra Singapore, Hong Kong e Giappone.

Le ultime date dei Pet Shop Boys in Italia risalgono all’Electric Tour, che fece tappa nel nostro Paese il 24 luglio 2014 al Traffic Festival di Torino e il 25 giugno dell’anno successivo all’Auditorium Parco della Musica di Roma.