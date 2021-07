Soft Cell, l'album del ritorno: "*Happiness Not Included"

Il duo synth-pop britannico composto da Marc Almond e Dave Ball, che nel 2018 si era ricomposto dopo 14 anni per un concerto-reunion alla O2 Arena, anticipando l'evento con una nuova canzone, "Northern lights"

ha confermato le anticipazioni di una intervista di Dave Ball dell'aprile scorso ed ha annunciato titolo e tracklist del "comeback album", "*Happiness Not Included" (il precedente, "Cruelty Without Beauty", era uscito nel 2002), oltre alla copertina, che vedete nella foto dell'articolo.

"*Happiness Not Included" è previsto per l'uscita a febbraio 2022, mentre in autunno dovrebbe essere anticipato da un singolo.



*Happiness Not Included Tracklist:



01. Happy Happy Happy

02. Polaroid

03. Bruises on My Illusions

04. Purple Zone

05. Heart Like Chernobyl

06. Light Sleepers

07. *Happiness Not Included

08. Nostalgia Machine

09. Nighthawks

10.

I’m Not a Friend of God.

11. Tranquiliser

12. New Eden