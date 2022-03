Machine Gun Kelly, una data in Italia a settembre

Il nuovo album di Machine Gun Kelly ha una data di uscita, oltre che un nuovo titolo. E c'è anche un tour: l'album arriverà già questo venerdì, 25 marzo - sarà seguito dal “Mainstream Sellout Tour” di 52 tappe che partirà a giugno negli Stati Uniti e porterà l’artista statunitense anche in Italia il 27 settembre 2022 al Mediolanum Forum di Milano, a 3 anni dal concerto al Fabrique del settembre 2019. Aprirarnno lo show iann dior e 44 Phantom.

Nel nuovo disco sono presenti Gunna, Young Thug, Bring Me the Horizon, blackbear e iann dior: il 17 marzo è uscito il nuovo singolo “Maybe” in collaborazione con i Bring Me The Horizon e Travis Barker dei Blink-182, braccio destro di Machine Gun Kelly nella lavorazione dell'album, seguito di “Tickets to my downfall” del 2020

I biglietti saranno disponibili in anteprima per il Fan Club dalle ore 10.00 di martedì 22 marzo fino a giovedì 24 alle ore 22, mentte la vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di venerdì 25 marzo.