Una band punk ucraina ha riscritto "London Calling" dei Clash

Da "London Calling" a "Kyiv Calling": una band punk ucraina ha riscritto il testo del cavallo di battaglia dei Clash, incidendo una nuova versione "aggiornata" della canzone, però in lingua ucraina. Per riscrive il testo del brano dei Clash, i componenti dei Beton, questo il nome della band ucraina, hanno dovuto chiedere il permesso ai membri superstiti del gruppo simbolo del punk. Lo hanno spiegato gli stessi Bohdan Hrynko, Oleg Hula e Andriy Zholob, questi i nomi dei tre musicisti che compongono la formazione dei Beton, alla Bbc. Se nel pezzo originale Joe Strummer e compagni esprimevano disperazione per i conflitti sociali nel Regno Unito e il terrore nucleare dopo l'incidente di Three Mile Island, nella loro versione i Beton parlano inevitabilmente della guerra tra Ucraina e Russia.

"London Calling" è stata reimmaginata come un vero e proprio Sos al mondo affinché si schieri con Kiev - da qui il titolo, "Kyiv Calling" - contro l'invasione della Russia. .

Il ricavato dalla vendita di "Kyiv Calling", già disponibile in rete, sarà devoluto dai Beton al Free Ukraine Resistance Movement (FURM), che raccoglie fondi per aiutare la popolazione ucraina, colpita in queste settimane dai bombardamenti dell'esercito russo.

Anche nella copertina "Kyiv Calling" si rifà a "London Calling" (ma la copertina dell'album dei Clash era a sua volta una citazione del primo album di Elvis). La produzione è firmata da Danny Saber, già membro della band britannica dei Black Grape - punto di riferimento della scena rock alternative di Manchester negli Anni '90 - che in passato ha lavorato con Bowie e i Rolling Stones.