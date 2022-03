Def Leppard, ecco "Diamond Star Halos"

Tornano i Def Leppard e lo fanno con un nuovo album, "Diamond Star Halos", in uscita il 27 maggio 2022 in ben 7 formati fisici oltre che in digitale.

La nuova uscita del quintetto composto da Joe Elliott [voce], Rick Savage [basso], Rick Allen [batteria], Phil Collen [chitarra] e Vivian Campbell [chitarra] è stato preceduto dal nuovo singolo intitolato "Kick", una canzone che pare creata appositamente per essere eseguita dal vivo e richiama un suono che è sostanzialmente un marchio di fabbrica, con quell'ormai tipico mix di chitarre e batteria che è diventato iconico per la band britannica.

I Def Leppard hanno registrato il nuovo album durante gli ultimi due anni lavorando contemporaneamente in tre diversi paesi: Joe Elliott in Irlanda, Rick Savage in Inghilterra e i tre restanti membri del gruppo negli Stati Uniti. Dai 15 nuovi pezzi, mescolando suoni classici e contemporanei, la band lascia trasparire anche le sue prime influenze musicali: David Bowie, T. Rex e Mott The Hoople. Si segnala, inoltre, il cameo di Alison Krauss che ha prestato la sua voce e “This Guitar” e “Lifeless”.

E, a proposito di marchi di fabbrica, anche la grafica utilizzata per la cover di "Diamond Star Halos", che richiama lo stile di altre copertine del passato dei Def Leppard, si potrebbe definire un lavoro d'autore: l’artwork del disco è infatti firmato congiuntamente da Anton Corbijn, Maryam Malakpour e Munden Brothers.

Dell'album è già disponibile il pre-order della versione Doppio Vinile Picture Disc, illustrato qui di seguito:

Dopo l'uscita dell'album i Def Leppard saranno headliner, con i Mötley Crüe, del The Stadium Tour, che farà tappa in 36 città (special guests: Poison e Joan Jett).

Questa la tracklist di "Diamond Star Halos":