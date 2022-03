John Sebastian che si trovò quasi per caso sul palco di Woodstock

Compie oggi 78 anni John Sebastian, musicista nato a New York che fu esponente della scena folk rock che si sviluppò al Greenwich Village negli anni Sessanta stringendo una buona amicizia con Bob Dylan. Fondò i Lovin’ Spoonful nel 1965 e vi militò fino al 1968, firmando la loro hit più nota, “Summer in the City”.

La porta per entrare nella storia della musica gli venne fornita dalla sua partecipazione al leggendario festival di Woodstock del 1969. Una partecipazione del tutto inaspettata poiché non era tra gli artisti che si sarebbero dovuti esibire. Sebastian si era recato a Woodstock da semplice spettatore, ma, data la intensa pioggia, si era reso necessario asciugare le strumentazioni così gli organizzatori chiesero a lui di esibirsi in acustico. Questo si narra, ma, come per molto di quanto avvenne a Woodstock in quei tre giorni di pace amore e musica, chi può dire con certezza se trattasi di realtà oppure di mera leggenda.

A Woodstock, comunque, John Sebastian salì sul palco ed eseguì cinque canzoni: “Younger Generation” e “Darling Be Home Soon” dei Lovin Spoonful e “I Had a Dream”, “How Have You Been” e “Rainbows All Over Your Blues” tratte dal suo repertorio solista.

Qui sotto potete ascoltare e, ci auguriamo, apprezzare le canzoni più celebri e note di questo musicista che nel 2000 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame. Oltre alle sue hit vi proponiamo l'ascolto di due sue partecipazioni, in veste di armonicista, in sala di incisione di canzoni che non potete non conoscere.

“Do You Believe in Magic” – Lovin’ Spoonful (1965)

“Summer in the City” – Lovin’ Spoonful (1966)

“Younger Generation” (Woodstock 1969)

“Darling Be Home Soon” (Woodstock 1969)

“I Had a Dream” (Woodstock 1969)

“How Have You Been” (Woodstock 1969)

“Rainbows All Over Your Blues” (Woodstock 1969)

“You’re a Big Boy Now”

“Welcome Back” (1976) - L'unica canzone di John Sebastian che raggiunse il primo posto in classifica, sigla della sitcom televisiva 'Welcome Back, Kotter' ('I ragazzi del sabato sera' nella versione italiana') interpretata da John Travolta e Gabe Kaplan.

“Roadhouse Blues” (1970) – Doors – John Sebastian suona l’armonica

“Deja Vu” (1970) – Crosby Stills Nash & Young – John Sebastian suona l’armonica