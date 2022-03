Qualcosa si muove per il tour di Bruce Springsteen

Da qualche tempo non si avevano voci sui piani di Bruce Springsteen. A fine 2021 e inizio 2022 erano circolate informazioni non ufficiali su concerti e pubblicazioni dell'artista, che allo stato attuale non ha nessun appuntamento fissato per il 2022, né live né discografico.

Ora qualcosa si muove: con una mossa abbastanza inconsueta, è stato lo stesso artista a intervenire sulla questione più delicata, quella del tour, con una telefonata alla E Street Radio nei giorni scorsi. Inconsueta perché Springsteen ogni tanto interviene sì alla sua radio ufficiale, dove ha tenuto un programma durante la pandemia, ma è decisamente più raro che affronti in maniera così diretta i suoi piani.

In questo caso, in una singola frase ha dato almeno due notizie: 1) Sì, il Boss stava efffettivamente per annunciare il tour mondiale e 2) sì, vedremo la E Street Band dal vivo "molto presto".

Ecco cosa sappiamo.

Riassunto delle puntate precedenti

A novembre Springsteen stava per annunciare un tour mondiale con la band: c'erano anche due date italiane (anticipate da Rockol: 20 maggio a Ferrara ed il 22 maggio a Roma) e in Germania erano stati addirittura già affissi manifesti. Poco prima dell'annuncio Springsteen ha fatto marcia indietro: i contagi di Covid-19 che tornavano a salire, la situazione era incerta, soprattutto in Europa. Fonti ben informate (raccolte in Italia da Rockol e da Internazionale) parlavano di uno spostamento al 2023. Come tutti gli show europei e americani del Boss.

Cosa ha detto Bruce Springsteen sul tour

Non c'è mai stato un annuncio ufficiale, quindi non c'è mai stata una smentita.

Fino ai giorni scorsi, quando appunto Springsteen è intervenuto nel programma di Jim Rotolo:

Stiamo facendo un piano per un tour insieme: arriveremo, saremo in giro. Speravamo di andare in tour quest'anno, ma non ero sicuro abbastanza, non volevo far correre rischi al mio pubblico, non ero certo che sarebbe andato tutto bene. Quindi abbiamo rimandato un po', ma ora stiamo lavorando sui piani per rimettere tutto insieme.

Vedrete la E Street Band molto presto...

Springsteen ha sostanzialmente confermato che il tour era pronto, ma non se l'è sentita di dare l'ok definitivo. Rispetto a dicembre 2022, però è cambiata l'atmosfera del mondo del live: a fine anno si stavano annullando concerti su concerti, ora stanno ripartendo i grandi tour. E non solo negli States (dove è ritornato in pista Paul McCartney), ma anche in Europa, come dimostra l'annuncio dei Rolling Stones, che saranno in Eurpoa in estate e in Italia a giugno.

Cosa succede ora

Il punto centrale è capire cosa intenda Springsteen con "pretty soon": nella comunità dei fan viene interpretato con un possibile tour autunnale negli States, con Europa comunque nel 2023. Si tratta solo di un "wishful thinking" dei fan americani, però.

La finestra per un eventuale annuncio è strettissima, se non esaurita: siamo a marzo, con l'estate tra tre mesi. Ma proprio l'annuncio degli Stones dimostra che tutto è possibile: Springsteen non suona in Europa da ben 6 anni e si può essere ragionevolmente certi che concerti così avrebbero una domanda molto alta.

Non rimane che attendere: intanto, per ingannare l'attesa, è uscito un nuovo bootleg ufficiale, registrato nel 2009 a Cleveland, con un'esecuzione integrale di "Born to Run". Ecco "Meeting across the river"