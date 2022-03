I Rolling Stones in concerto a San Siro a giugno

Dopo le voci circolate nei giorni scorsi e i continui post condivisi sui social da Mick Jagger e compagni per lasciare i fan con il fiato sospeso e in trepidante attesa di un annuncio, i Rolling Stones hanno confermato il loro ritorno in Europa con una tournée battezzata "Sixty" per festeggiare i 60 anni di carriera.

Il tour, come già lasciato intendere dalla leggendaria band britannica con un video pubblicato in rete la scorsa settimana, farà tappa anche in Italia e vedrà la formazione di "Sympathy for the devil" tornare a esibirsi nel nostro Paese a distanza di cinque anni dall'ultima volta. Nell'ambito della tourné europea, la prima senza lo storico batterista Charlie Watts, scomparso la scorsa estate, gli Stones si esibiranno allo Stadio San Siro di Milano il 21 giugno 2022, unica data italiana della serie di concerti che prenderà il via l'1 giugno 2022 dallo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid, per poi proseguire a Monaco di Baviera, Liverpool, Amsterdam, Berna, Londra, Bruxelles, Vienna, Lione, Parigi, Gelsenkirchen e infine Stoccolma.

Per annunciare il tour "Sixty" il gruppo inglese ha condiviso sui propri profili social una clip che, partendo dal 1982, ripercorre di decennio in decennio attraverso immagini live d'archivio la carriera e l'attivita dal vivo dei Rolling Stones.

"Gli Stones continuano ad andare alla grande!", si legge nella didascalia del filmato: "Siamo entusiasti di annunciare il tour 2022 dei Rolling Stones! Battezzato 'Sixty' per celebrare insieme 60 anni speciali - Mick, Keith e Ronnie suoneranno in concerto in tutta Europa quest'estate".

In concomitanza con l'annuncio della tournée, è stata presentata una nuova versione della iconica lingua dei Rolling Stones, chiamata ora “Sixty tongue”, creata appositamente per il tour dal designer britannico Mark Norton.

I biglietti per l’unica data italiana del 21 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano, saranno disponibili in prevendita esclusiva dalle ore 12:00 di mercoledì 16 marzo alle ore 23:59 di giovedi 17 marzo per gli iscritti a My Live Nation e alla newsletter D’Alessandro e Galli. La vendita generale dei biglietti partirà invece dalle ore 10:00 di venerdì 18 marzo su TicketOne, Ticket master, VivaTicket e in tutti i punti vendita autorizzati.