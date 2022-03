Scusate, ma chi l'ha vinta l'ultima edizione di "X Factor"?

"Ma chi l'ha vinta l'ultima edizione di X Factor?". A soli tre mesi dalla finale della quindicesima edizione del talent show il nome del vincitore è stato rimosso dai nostri ricordi, ma anche dalle classifiche: di Baltimora - sì, l'ha vinta lui, battendo sulla linea d'arrivo il favoritissimo gIANMARIA, primo quasi in tutte le puntate al televoto, per una manciata di voti - e delle sue canzoni non c'è traccia.

"Altro", l'inedito che ha presentato al primo live di "X Factor" e che poi ha condotto il 20enne cantautore e produttore marchigiano alla vittoria, su Spotify è fermo ad appena 1,8 milioni di ascolti complessivi. L'altro inedito, "Baltimora", è riuscito a fare leggermente meglio: 2,4 milioni di ascolti (non che a gIANMARIA sia andata meglio: "Ascolta" sfiora i 5 milioni, "I suicidi" ha appena superato i 3 milioni). Numeri esigui, se confrontati con quelli dei vincitori del periodo d'oro di "X Factor", quando il programma - prima nel palinsesto di Rai2, poi in quello di SkyUno - in un modo o nell'altro qualche talento riusciva a lanciarlo. Casadilego, la vincitrice del 2020, è riapparsa in tv dopo mesi di assenza partecipando come ospite a una delle puntate dell'ultima edizione di "X Factor", lo scorso autunno. Anastasio due anni dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2020 ha pubblicato un nuovo album. Di Giò Sada, dei Soul System, di Lorenzo Licitra e di Sofia Tornambene, che hanno vinto rispettivamente nel 2015, 2016, nel 2017 e nel 2019, si sono perse le tracce.

Dopo la vittoria a "X Factor" Baltimora - vero nome Edoardo Spinsante - si è preso i suoi tempi, prima di pubblicare il suo Ep d'esordio, "Marecittà", che esce venerdì 11 marzo (nel frattempo ha anche debuttato da doppiatore: è sua la voce - nei dialoghi - di Tae Young, uno dei componenti dei 4*Town, la prima boy band animata della Pixar, che compare nel film "Red", in streaming su Disney+ sempre dall'11 marzo). Il mini-album contiene una manciata di brani, sette in tutto, prodotti dallo stesso Baltimora. "'Marecittà' parla di me - dice lui - di come vivo le cose. C'è una linea di malinconia che attraversa tutte le canzoni e c’è tutta l’innocenza di una produzione che non ha pensieri, non ha regole, sincera. Ho volutamente raccolto questi pezzi diversi di un puzzle del mio passato, che nell’insieme, dopo aver completamente rivisto tutta la produzione, hanno ora uno stesso filo conduttore che li lega, un senso comune”.

Dei sette pezzi che compongono la tracklist di "Marecittà", solamente quattro sono inediti: "Luci spente", la title track "Marecittà" (che sarà anche il singolo di lancio del disco), "McDonald's" e "Fumo". A completare il mini-album ci pensano il singolo "Colore" e i cavalli di battaglia a "X Factor", "Baltimora" e "Altro". Il tour legato al disco partirà il 10 maggio dal Largo Venue di Roma, poi farà tappa il 13 maggio al Mamamia di Senigallia e il 15 maggio alla Santeria Toscana di Milano.