Concerto del Primo Maggio 2022: svelati i 150 giovani di 1MNEXT

La direzione artistica del Concerto del Primo Maggio ha pre-selezionato, su più di mille progetti presentati, 150 giovani artisti per 1MNEXT, il contest del Concerto del Primo Maggio dedicato agli artisti emergenti, ideato e prodotto da iCompany, società organizzatrice dell’evento promosso da CGIL, CISL e UIL.

Ecco i nomi dei 150 pre-selezionati di 1MNEXT 2022: 2UE (Napoli) ∙ Alive (Firenze) ∙ Andrea Strange (Roma) ∙ Anna e L'Appartamento (Verona) ∙ APICE (La Spezia) ∙ APOCALYPSE WOW (Ragusa) ∙ Arcuri (Rizziconi - RC) ∙ AYLE (Livorno) ∙ BALTO (Misano Adriatico - RN) ∙ CandyVan (Bari) ∙ Caravaggio (Latina) ∙ CASSANDRA (Firenze) ∙ cilio (Udine) ∙ Cocciglia (L'Aquila) ∙ Colzani (Paina Di Giussano - MB) ∙ Cordio (Catania) ∙ Coriale (Milano) ∙ Cristiana Verardo (Lecce) ∙ Crevice (Lodi) ∙ D!PS (Torino) ∙ Dalila Spagnolo (Lecce) ∙ Damiano Zannetti (Grosseto) ∙ Delga (Bologna) ∙ Delvento (Milano) ∙ DEVIL A (Napoli) ∙ Dinastia (Paternò - CT) ∙ Diorama (Foggia) ∙ DISAGIO. (Eboli) ∙ Disarmo (Asti) ∙ Donatella Gregorio (Cassano delle Murge - BA) ∙ EFFENBERG (Lucca) ∙ Elemento Umano (Pistoia) ∙ ESDRA (Palermo) ∙ Evandro (Roma) ∙ Feeda (Sala Consilina - SA) ∙ Five Sides (Rimini) ∙ Flusso93 (Bologna) ∙ FOGG (Pontedera - PI) ∙ Fran e i Pensieri Molesti (Torino) ∙ Francesco Anselmo (Roma) ∙ Francesco Rampino (Trepuzzi - LE) ∙ Francesco Savini (Roseto Degli Abruzzi - TE) ∙ G.A.P (Vigevano - PV) ∙ Gabber (Parma) ∙ Gaia Gentile (Cassano delle murge - BA) ∙ Galil3o (Roma) ∙ Ganugi (Prato) ∙ GAVIO (Benevento) ∙ Ghiaccio (Treviso) ∙ Giorgieness (Torino) ∙ Giostre (Verona) ∙ Giulia Malavasi (Mantova) ∙ GREMM (Roma) ∙ greta (Imola) ∙ Greta (Padova) ∙ Greta Portacci (Lecce) ∙ Guasto (Napoli) ∙ Hoenir (Roma) ∙ Hot Ice (San Donà di Piave - VE) ∙ I Dolori Del Giovane Walter (Vallo della Lucania - SA) ∙ i Funketti Allucinogeni (Villa Castelli - BR) ∙ Icona Cluster (Bologna) ∙ Il corpo docenti (Milano) ∙ Ilaria Di Nino (Avezzano - AQ) ∙ In Arte Gianfreda (Muro Leccese - LE) ∙ INNOCENTE (Siena) ∙ Iosonorama (Somma Vesuviana - NA) ∙ Isabel (Casale marittimo - PI) ∙ Isoladellerose (Roma) ∙ Jakido (Aosta) ∙ Jeordie (Sant'Arsenio - SA) ∙ Jess (Milano) ∙ Kaloxs (Potenza) ∙ La Malinconia della Luna a Mezzogiorno (Arezzo) ∙ La Pegna (Catania) ∙ LAMO (Milano) ∙ Latte (Lecco) ∙ Le Lune di Giove (Milano) ∙ Leo Caleo (Carrara) ∙ Leo Lennox (Terlizzi - Bari) ∙ Libero (Santo Stefano Quisquina - AG) ∙ LOBE (Verona) ∙ LOGO (Verbania) ∙ Loomy (Vercelli) ∙ LUCA DE GREGORIO (Campobasso) ∙ LUCA FOL (Rimini) ∙ LUCA LAND (Catania) ∙ Luciano Nardozza (Lodi) ∙ L'ultima fila (Roma) ∙ Malvax (Pavullo nel frignano - MO) ∙ MASH (Cittadella - PD) ∙ MICHELLE (Roma) ∙ MIGLIO (Bologna) ∙ Mille (Milano) ∙ MINA NORIC (Roma) ∙ MIRA (Casapulla - CE) ∙ Moeh (Cosenza) ∙ MONTONE (Roma) ∙ Moonet (Milano) ∙ Muzak (Caserta) ∙ MYCOL (Potenza) ∙ Nelea (Firenze) ∙ NOVA (Catania) ∙ Novaffair (Napoli) ∙ ODE (Monza) ∙ OGNIBENE (Modena) ∙ OMAR (Reggio Emilia) ∙ Opera (Poggio Rusco - MN) ∙ Orlvndo (Verona) ∙ Paolo Ruggiero (Salerno) ∙ Parrelle (Boscoreale - NA) ∙ Peligro (Roma) ∙ Picozzo (Pescara) ∙ Purple Fam (Urbania) ∙ ReKoba (Castelluccio Inferiore - PZ) ∙ RENEE (Arezzo) ∙ Rione Junno (Monte Sant'Angelo - FG) ∙ Riva (Napoli) ∙ Rumba De Bodas (Bologna) ∙ Ryah (Corato - BA) ∙ Sangi (Casoli di Atri -TE) ∙ Sanlevigo (Roma) ∙ Santamarya (Viterbo / Roma) ∙ Santo e Stone (Torino) ∙ Santoianni (Vigevano) ∙ Sarai (Roma) ∙ Scapigliati (Roma) ∙ Scirocco (Napoli) ∙ Scrima (Roma) ∙ Sebastiano Pagliuca (Macerata) ∙ Sgrò (Bologna) ∙ Silenzio (Roma) ∙ Smalto (Roma) ∙ Solo pietro (Milano) ∙ subconscio (Bologna) ∙ svegliaginevra (Benevento) ∙ Te quiero Euridice (Piacenza) ∙ The Heron Temple (Palermo) ∙ Toolbar (Riva del Garda - TN) ∙ URANIA (Pescara/Ascoli Piceno) ∙ Urano (Giussano - MB) ∙ Veronica (Aversa) ∙ Violet (Livorno) ∙ Volpe (Castelnuovo Garfagnana - LU) ∙ Wabeesabee (Spoleto - PG) ∙ xCaterina (Firenze) ∙ Yosh Whale (Salerno) ∙ zerella (Avellino) ∙ Zo Vivaldi (Milano)

Da oggi, lunedì 7 marzo e fino al 31 marzo, i pre-selezionati potranno essere votati sul sito web 1mnext.primomaggio.net. Il voto del pubblico della rete sarà sommato a quello di una Giuria di Qualità composta da: Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Anna Rampinelli (A&R Manager Warner Music Italy), Claudio Cabona (Rockol), Lucia Stacchiotti (iCompany), Barbara Pierro (CGIL), Nicola Di Grigoli (CISL) e Francesco Melis (UIL). La valutazione finale del singolo artista sarà stabilita sommando, in quota ponderata, il voto del web con quello della Giuria di Qualità. La Giuria popolare web inciderà per il 25% della valutazione finale e la Giuria di Qualità avrà invece peso pari al 75%.

Al fine di garantire un corretto svolgimento delle selezioni, il sistema di controllo delle votazioni online invaliderà tutti i voti sospetti, inclusi quelli ottenuti tramite VPN e/o generatori di IP. Entro il 5 aprile 2022 verranno pubblicati i voti e saranno ufficialmente annunciati i nomi di almeno 10 artisti finalisti. Le modalità di svolgimento della fase finale saranno annunciate in un secondo momento. La Giuria di Qualità avrà il compito, nella fase finale, di scegliere i 3 artisti vincitori che si esibiranno durante il Concerto del Primo Maggio 2022.

Il vincitore assoluto del contest sarà infine proclamato durante il Concertone. Vincitori assoluti delle precedenti edizioni del Contest sono stati i La Rua (2015), Il Geometra Mangoni (2016), Incomprensibile FC (2017), La Municipàl (2018), I Tristi (2019), Nervi (2020) e Cargo (2021).