Ricordate la clip di ‘Californication’? Adesso è un videogame

Nel giugno di ventidue anni fa raggiungeva la emittenti televisive il video di “Californication”, title track del settimo album di studio dei Red Hot Chili Peppers che, a oggi, rappresenta il più grande successo in termini commerciali della band californiana, con oltre 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo - delle quali 6 milioni negli USA e 4 in Europa. Il singolo venne abbinato a un video, diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris - duo di videomaker diventato celebre sei anni dopo con il proprio debutto sul grande schermo, l’acclamato “Little Miss Sunshine” - che alternava riprese tradizionali degli elementi del gruppo a sequenze che vedevano Anthony Kiedis, John Frusciante, Flea e Chad Smith calati in una sorta di realtà virtuale modellata su quelle proprie dei videogame open-world.

Più di due decenni dopo l’idea è stata ripresa dallo sviluppatore Miquel Camps Orteza, che - basandosi sulle grafiche della clip - ha realizzato un vero videogame giocabile su PC e MAC, e scaricabile gratuitamente a questo indirizzo .

Il gioco si sviluppa su sette livelli, e richiamata un altro titolo molto popolare a cavallo tra anni Novanta e Duemila, “Crazy Taxi”, simulatore di guida sviluppato dalla giapponese Hitmaker e sviluppato da Sega diventato negli anni un vero e proprio franchise, tanto da contare sei sequel, l’ultimo dei quali - “Crazy Taxi Tycoon” - è stato reso disponibile nel 2017.