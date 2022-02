È ora di mettere via il pile: Dargen D'Amico in tour dopo tre anni

"Senza live, con il pile sul divano", canta in uno dei versi più iconici di "Dove si balla", il tormentone che ha presentato in gara all'ultimo Festival di Sanremo, classificandosi nono, nella parte medio-alta della classifica (un successo, considerando che fino all'annuncio della sua partecipazione alla kermesse, a dicembre, il suo nome - considerato un culto tra i seguaci della scena hip hop italiana, della quale è un'istituzione da oltre vent'anni - era pressoché sconosciuto al pubblico mainstream). È arrivato finalmente il momento di mettere via il pile e di scendere dal divano, per Dargen D'Amico. Dopo tre anni di stop, il cantautorapper milanese torna in tour.

L'ex Sacre Scuole - era il nome del gruppo che fondò alla fine degli Anni '90 con i futuri Club Dogo Guè Pequeno a Jake La Furia - ha annunciato le prime date della tournée in supporto al suo nuovo album, "Nei sogni nessuno è monogamo", che uscirà il 4 marzo, il primo da "Bir Tawil" del 2020.

Sono quattro, per ora, gli appuntamenti che vedranno Dargen D'Amico presentare dal vivo "Dove si balla" e le altre canzoni che compongono il disco: il 27 aprile il cantautorapper si esibirà alla Casa della Musica di Napoli, il 28 aprile sarà all'Orion di Ciampino (a Roma), l'8 maggio salirà sul palco dell'Alcatraz di Milano e il 13 chiuderà il tour nei club con una data all'Estragon di Bologna. I biglietti sono già disponibili sui principali circuiti di prevendita.

Dopo il mini-tour nei club Dargen D'Amico, la serie di concerti in supporto a "Nei sogni nessuno è monogamo" proseguirà con altre date live.