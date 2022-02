Concerti, Einsturzende Neubauten: dal vivo l'anima nera della loro Berlino

Gli Einsturzende Neubauten annunciano quattro concerti in Italia per il prossimo mese di maggio. Sul palco la band tedesca presenterà i brani del loro ultimo album, “Alles in allem” (leggi qui la recensione), pubblicato nella primavera del 2020.

La band, che si è formata a Berlino Ovest (fino al 1989 la capitale tedesca era ancora separata in due parti dal famigerato Muro), su impulso di Blixa Bargeld ora è composta, oltre che dallo stesso Bargeld anche da Alexander Hacke, Nu Unruh, Jochen Arbeit e Rudi Moser.

Questo il calendario dei concerti:

25 MAGGIO – TORINO – TEATRO COLOSSEO

26 MAGGIO – MILANO – ALCATRAZ

27 MAGGIO – BOLOGNA – AUDITORIUM MANZONI

29 MAGGIO – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone.