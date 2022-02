"Earthling", Eddie Vedder e Bruce Springsteen

"Sono Bruce Springsteen e sono qui con il mio buon amico e collega Eddie Vedder che ha un disco favoloso". Così il Boss ha introdotto il frontman dei Pearl Jam, che oggi ha pubblicato il suo nuovo album solista "Earthling" (leggi qui la spiegazione track by track), nello speciale per Amazon Music, realizzato presso la fattoria del musicista del New Jersey a Colts Neck. "Sei un'influenza profonda di questo album", lo ha ringraziato Vedder

Durante la loro chiacchierata, che ha toccato inevitabilmente la musica, ma trovando il tempo per qualche annotazione privata tra i due, Springsteen ha chiesto a Vedder quali fossero le band e gli artisti che lo hanno maggiormente influenzato.

"Le cose che sono state messe nel mio tritatutto, sono iniziate forse, tipo, con i Jackson 5 quando ero un bambino, poi, crescendo, i Beatles. e poi gli Who hanno preso il sopravvento alla grande. e poi amico mio” indicando Bruce Springsteen e ottenendo da questi un grazie. Springsteen ha poi chiesto a Vedder come funzionano i Pearl Jam: "Come scegliete le canzoni?" "Ognuno di noi porta dei demo già abbastanza formati, poi la band lavora per completarli. Nei nostri album cerchiamo di dare voce ad ogni membro della band", ha spiegato Vedder. Che poi ha raccontato come "Earthling" sia nato per caso dall'incontro con il produttore Andrew Watt, che co-firma tutti i brani dell'album: "Abbiamo lavorato assieme alle musiche, i testi invece li ho scritti io", ha spiegato Vedder. Springsteen ha raccontato di avere apprezzatto particolarmente il sound e la produzione dell'album.



Rimanendo in argomento, Eddie Vedder ha proseguito citando altri artisti che considera tra le sue ispirazioni musicali, tra questi, The Band, Talking Heads, Sonic Youth e Fugazi. Scherzandoci sopra ha commentato: "Immagino che poi dopo aver messo tutto dentro, premi". Con l'assenso di Springsteen che ha approvato dicendo: "È un buon mix, è un buon mix".

Per chi fosse interessato è possibile rivedere la videoconversazione tra Bruce e Eddie gratuitamente su Amazon Live per le prossime 48 ore, prima che venga pubblicata sul canale YouTube di Vedder domenica 13 febbraio.