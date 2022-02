Liam Gallagher: "I Coldplay? Non fanno rock"

"I Coldplay? Non fanno rock": Liam Gallagher torna ad attaccare la band capitanata da Chris Martin. Era già accaduto in passato: l'ex Oasis aveva parlato pubblicamente del frontman dei Coldplay come di uno "studentello fissato con questa cosa del commercio equo e solidale", di uno che "assomiglia a un professore di geografia" e era arrivato a definire la band "una merda". Parole che Liam si era rimangiato all'indomani di One Love Manchester, il concerto-evento organizzato nel giugno del 2017 da Ariana Grande all'Old Trafford Cricket Ground della città britannica per raccogliere fondi da devolvere alle famiglie delle vittime dell'attentato avvenuto un mese prima a un suo concerto: "Sono tipi a posto.

E Chris è un figo", aveva detto la voce di "Live forever".

A quanto pare Liam ha cambiato di nuovo idea, su Chris Martin e la sua band. Alla vigilia dei Brit Awards, i premi musicali più importanti nel Regno Unito, dove Gallagher si è esibito sulle note del nuovo singolo "Everything's electric" e i Coldplay erano candidati in due categorie, Miglior gruppo britannico e Miglior artista rock/alternative, parlando ai microfoni di Absolute Radio della nomination ottenuta dalla band di "Viva la vida" in quest'ultima categoria il cantautore ha detto:

Se vengono considerati rock non stiamo messi benissimo. Voglio dire: mi piace Chris Martin, ha scritto grandi album. Ma le loro ultime cose sono... non sono esattamente rock, dai. Non so cosa voglia dire 'alternative', ma i loro pezzi non sono decisamente rock.

Liam, nell'intervista, aveva pronosticato la vittoria del premio come Miglior artista rock/alternative di Sam Fender, il 27enne cantautore britannico di "Seventeen going under", considerato erede di Bruce Springsteen. Indovinate un po' come è finita? Sì, ha vinto proprio Sam Fender, che ha avuto la meglio - oltre che sui Coldplay - anche su Glass Animals, Tom Grennan e Wolf Alice. I Coldplay sono stati sconfitti anche nell'altra categoria, Miglior gruppo britannico: il premio è andato agli stessi Wolf Alice.