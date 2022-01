Liam Gallagher: il nuovo singolo è "Everything's Electric"

Liam Gallagher ha annunciato l'uscita del nuovo singolo 'Everything's Electric'. Si tratta del primo brano che anticipa l'uscita del terzo album solista "C'mon You Know". Qualche giorno fa l'ex Oasis aveva scritto sui social che sarebbe arrivata una grande novità. In molti hanno ovviamente interpretato il post come lo spoiler della reunion degli Oasis. Niente di tutto questo. A chi gli chiedeva della reunion Liam ha risposto: "Non ancora". Il nuovo album di Liam Gallagher si chiamerà "C'Mon You Know" e uscirà il 27 maggio 2022, a distanza di circa tre anni dal successo ottenuto con il precedente "Why Me, Why Not?".

Il prossimo disco dell'artista verrà pubblicato prima di una serie di spettacoli ai quali parteciperà in veste di headliner nel Regno Unito. In particolare, molto atteso è il ritorno dell’ex Oasis a Knebworth Park il prossimo 4 giugno 2022. Luogo denso di significato che per lui e il fratello Noel e per tutto il genere brit-pop e rock degli anni ’90. Fu teatro di uno dei concerti più grandi e apprezzati di sempre. Nello stesso mese, Gallagher salirà anche sul palco dell'Etihad Stadium di Manchester e dell'Hampden Park di Glasgow, con il supporto di The Streets (Manchester), Goat Girl (presenti in entrambe le date) e Kasabian (Glasgow), con i quali arriverà anche in Italia al Lucca Summer Festival, il 6 luglio.