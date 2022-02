Eddie Vedder e Bruce Springsteen insieme per presentare ‘Earthling’

Mancano ormai poche ore all’uscita di “Earthling”, il nuovo album solista di Eddie Vedder dopo "Into the wild” (2007) e "Ukulele song” (2011). Nell’attesa, il cantante dei Pearl Jam ha pubblicato il trailer di un’esclusiva e intima videoconversazione con Bruce Springsteen incentrata sul nuovo disco “in proprio” di Vedder.

Lo speciale, realizzato presso la fattoria del Boss a Colts Neck, in New Jersey, vedrà i due artisti conversare sulla realizzazione di “Earthling”, dalla scrittura delle canzoni di Vedder al coinvolgimento del produttore Andrew Watt e ai contributi di alcuni big del rock quali Stevie Wonder, Elton John, l'ex Beatle Ringo Starr, Glen Hansard, il batterista dei Red Hot Chili Peppers Chad Smith e l'ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers Josh Klinghoffer.

La testimonianza video della conversazione tra Eddie Vedder e Bruce Springsteen è stata diretta da Thom Zimny, abituale collaboratore di Bruce e già al lavoro su "Western Stars", "The Gift: The Journey of Johnny Cash”, ”Springsteen on Broadway” e "Bruce Springsteen's Letter to You”. Lo speciale debutterà su Amazon Live venerdì 11 febbraio alle 20 (ora italiana) e sarà disponibile esclusivamente per 48 ore. La videoconversazione sarà poi resa disponibile sulla pagina YouTube di Vedder a partire da domenica 13 febbraio.

Come riportato da NJArts.net, lo speciale è stato filmato lo scorso 5 febbraio e a esso il frontman dei Pearl Jam ha fatto riferimento durante una tappa del suo tour solista in programma il giorno successivo al New Jersey Performing Arts Center. “Ieri ho trascorso del tempo di qualità con uno dei miei migliori amici del New Jersey. Mi ha intervistato per una piccola cosa che uscirà prossimamente”, ha detto alla folla: “Gli è piaciuto il disco (“Earthling”, ndr) e abbiamo passato insieme un po’ di tempo. Oggi sono arrivato qui sentendomi fottutamente ispirato, perché ho avuto modo di passare un po' di tempo con il Boss”.