Eddie Vedder, partito il tour. Domani su Rockol l'anteprima di "Earthling"

È cominciato il breve tour solista di Eddie Vedder a supporto di "Earthling", il suo terzo disco solista in uscita il prossimo 11 febbraio.

Eddie Vedder è accompagnato da una band denominata "Earthlings", con i musicisti che lo hanno accompagnato in studio (Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer), più Glen Hansard e Pino Palladino. Vedder ha tenuto una data zero alla storico Capitol Theatre di Port Chester, poco fuori New York, e due date in città al Beacon Theater. In scaletta i brani del nuovo album, qualche canzone dei Pearl Jam come "Wishlist" e "Not for you" e molte cover, come questa Purple Rain.

Domani su Rockol il track-by-track di "Earthling", che Rockol ha ascoltato in anteprima

SETLIST

Drive - Cover di R.E.M.

Room at the Top - Cover di Tom Petty and the Heartbreakers

Timeless Melody - Cover di The La’s

I'll Be Waiting

The Dark

Invincible

Long Way

Brother the Cloud

I'm One - Cover di The Who

The Haves

Fallout Today

Mrs. Mills

Rose of Jericho

Try (con Danny Clinch)

Dirty Frank - Cover di Pearl Jam

Porch - Cover di Pearl Jam



BIS #1

Isn't It a Pity - Cover di George Harrison

Not for You - Cover di Pearl Jam

Rockin' in the Free World - Cover di Neil Young



BIS #2