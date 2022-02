La reazione di Lady Gaga dopo l’esclusione dagli Oscar

Nonostante i pronostici la dessero tra le favorite e la mobilitazione di riviste prestigiose come Variety le avesse praticamente spianato la strada che conduce al Dolby Theatre di Hollywood, dove il 27 marzo andrà in scena la cerimonia di consegna dei prestigiosi premi, Lady Gaga non è riuscita a conquistare la nomination come miglior attrice protagonista agli Oscar 2022.

La sua interpretazione di Patrizia Reggiani in "House of Gucci", il film di Ridley Scott sulla turbolenta relazione tra la stessa Reggiani e Maurizio Gucci (interpretato da Adam Driver), non ha convinto fino in fondo la giuria dell'Academy, che ha preferito selezionare per la cinquina finale Jessica Chastain ("Gli occhi di Tammy Faye"), Olivia Colman ("La figlia oscura"), Penélope Cruz ("Madres paralelas"), Nickole Kidman ("A proposito dei Ricardo") e Kristen Stewart (che interpreta Diana Spencer in "Spencer"). Come ha reagito la .voce di "Poker face", dopo aver appreso dell'esclusione dagli Oscar? Lady Gaga sembra aver preso la notizia con filosofia.

In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, la 35enne popstar si è limitata a ringraziare il suo truccatore, Frederic Aspiras, che è riuscito ad ottenere una nomination agli Oscar 2022 nella categoria "Miglior trucco e acconciatura" insieme ai colleghi Göran Lundström e Anna Carin Lock, che hanno lavorato con lui a "House of Gucci":

Non potrei essere più felice per un uomo che chiamo mio fratello, con cui ho lavorato negli ultimi 15 anni, per la sua nomination nella categoria "Miglior trucco e acconciatura" per "House of Gucci". Frederic è stato magico, preciso. Ha preparato dozzine di parrucche per mesi e mesi e ha svolto un lavoro lungo almeno un anno di preparazione. È un genio vivente e Freddie, siamo tutti così grati di essere anche solo vicini al tuo talento, creatività e generosità di spirito.

La nomination di Aspiras, Göran Lundström e Anna Carin Lock è l'unica che il film "House of Gucci" è riuscito ad ottenere agli Oscar 2022.