Concerti, Counting Crows: i live italiani sono rimandati a ottobre

Il 'The Butter Miracle Tour 2022' dei Counting Crows è rinviato al prossimo autunno, viene aggiunta una data a Roma il 4 ottobre.

La formula è nota: a causa dell’attuale situazione legata alla pandemia, i Counting Crows hanno deciso di rinviare il tour europeo. I tre concerti italiani previsti a Milano, Firenze e Padova per il mese di aprile sono di conseguenza rinviati al prossimo autunno, e al calendario si aggiunge una nuova tappa a Roma. Inoltre, il concerto di Milano si trasferisce di sede: non si terrà più al Teatro Lirico Giorgio Gaber come inizialmente comunicato, ma al Teatro Dal Verme.

Questo il messaggio inviato ai fan dalla band statunitense: "A causa dell’attuale pandemia, purtroppo abbiamo dovuto riprogrammare il prossimo tour europeo. I biglietti rimangono validi per le nuove date e non sono richieste ulteriori azioni. Non vediamo l’ora di riabbracciarvi tra qualche mese."

Questo il nuovo calendario:

2 ottobre – Padova, Gran Teatro Geox (in precedenza 8 aprile 2022)

4 ottobre – Roma, Auditorium Parco della Musica

6 ottobre – Firenze, Tuscany Hall (in precedenza 6 aprile 2022)

7 ottobre – Milano, Teatro Dal Verme (in precedenza 5 aprile 2022 al Teatro Lirico Giorgio Gaber)

I biglietti già emessi rimarranno validi per le date riprogrammate. Chi non potrà partecipare al concerto può chiedere il rimborso monetario mediante la compilazione dell’apposito modulo sul sito del circuito di biglietteria dal quale ha effettuato l’acquisto entro e non oltre il 9 marzo 2022.

Biglietti emessi dal circuito Ticketone cliccare qui. Biglietti emessi dal circuito Ticketmaster cliccare qui.

Dato il cambio di struttura a Milano, gli spettatori verranno ricollocati in un posto quanto più possibile simile all’originale e nella medesima fascia di prezzo. Al termine del periodo dedicato ai rimborsi, gli acquirenti riceveranno la comunicazione del nuovo posto assegnato all’indirizzo mail utilizzato in fase di registrazione al circuito di biglietteria; chi invece ha acquistato il biglietto in un punto vendita, per conoscere il posto in cui è stato ricollocato può scrivere all’indirizzo ticketing@barleyarts.com inviando scansione del biglietto originale.

Le vendite dei biglietti per i concerti di Padova e Firenze sono aperte su Ticketone (entrambe le date) e Ticketmaster (solo Padova); quelli per Milano e Roma saranno disponibili su Ticketone a partire dalle ore 15.00 di venerdì 11 febbraio.