PJ Harvey in studio al lavoro su nuova musica?

PJ Harvey pare essere prossima ad annunciare il suo ritorno discografico, e l’ultimo post condiviso sui social dalla stessa cantautrice britannica potrebbe essere un indizio. La 52enne musicista ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune foto in bianco e nero scattate da Steve Gullick e che la vedono in studio di registrazione intenta a lavorare su quella che potrebbe essere nuova musica.

Datate 2022, le tre foto condivise in rete dall’artista, che non ha fornito nessuna ulteriore informazione o spiegazione del contesto, mostrano la Harvey suonare la chitarra, giocherellare con alcuni pedali e seduta davanti a un microfono.

Dopo aver composto nel 2019 la colonna sonora per l’adattamento teatrale di “All About Eve”, a partire dal 2020 PJ Harvey, prossima a pubblicare ad aprile il poema narrativo “Orlam”, ha dato il via a un programma di riedizioni dei suoi album. “Dry”, il lavoro discografico di debutto della cantautrice, “Rid of Me”, “To Bring You My Love” , "Stories From The City, Stories From The Sea”, “Dance Hall at Louse Point”, ”Is This Desire?", "Let England Shake” e “A Woman A Man Walked By” sono i titoli tornati negli ultimi anni nei negozi in una nuova versione. Il prossimo 11 marzo sarà la volta di "The Hope Six Demolition Project”, di cui come i precedenti uscirà una nuova edizione in vinile con un disco aggiuntivo di demo.