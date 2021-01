PJ Harvey, in arrivo la ristampa “Stories from the city, stories from the sea”

Nuova ristampa per PJ Harvey, che continua il programma di riedizioni dei suoi album cominciato la scorsa estate. Il 26 febbraio è la volta di uno degli album più amati e celebrati della cantautrice britannica, “Stories from the city, stories from the sea”, che ha recentemente compiuto 20 anni (è uscito nell'ottobre 2000). Come già per le uscite precedenti, la ristampa prevede una nuova edizione in vinile e un disco aggiuntivo di demo.

La ristampa dell'album originale, si legge nelle note, è stata supervisionata da Head, collaboratore di lunga data della Harvey, e sarà "fedele alla versione originale nel suono e nel packaging". L'album vinse il prestigioso Mercury Prize nel 2001 e vedeva la collaborazione di Thom Yorke in "This mess we're in".

Proprio questa canzone è il primo demo diffuso dall'album di provini che accompagnerà la ristampa: si tratta di una versione solitaria, senza il leader dei Radiohead. Il CD di demo conterrà versioni inedite di ogni brano.

La ristampa segue quelle di “Dry”, il lavoro discografico di debutto di PJ Harvey tornato sui mercati lo scorso 24 luglio, quelle di “Rid of Me” “To Bring You My Love” , “Dance Hall at Louse Point”. "Is this desire?", con i relativi demo arriverà invece il 29 gennaio. Questa la tracklist del CD di demo:

Side 1

1. Big Exit – Demo

2. Good Fortune – Demo

3. A Place Called Home – Demo

4. One Line – Demo

5. Beautiful Feeling – Demo

6. The Whores Hustle and the Hustlers Whore – Demo

Side 2

1. This Mess We’re in – Demo

2. You Said Something – Demo

3. Kamikaze – Demo

4. This Is Love – Demo

5. Horses in My Dreams – Demo

6. We Float – Demo