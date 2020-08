PJ Harvey, a ottobre la riedizione dell’album inciso con John Parish del 1996

Il prossimo 2 ottobre tornerà nei negozi in una nuova versione il primo album realizzato dalla cantautrice britannica insieme a John Parish, originariamente pubblicato nel 1996. Come già successo per “Dry”, il lavoro discografico di debutto di PJ Harvey tornato sui mercati lo scorso 24 luglio, e come accadrà per “Rid of Me” e “To Bring You My Love” - le cui ristampe usciranno rispettivamente il 21 agosto e l’11 settembre - “Dance Hall at Louse Point” sarà reso nuovamente disponibile in vinile.

Dance Hall At Louse Point, the first collaboration between John Parish and Polly Jean Harvey, will be reissued on vinyl on 2nd October. Available to pre-order now.



Oltre a “Dance Hall at Louse Point”, che - tra gli altri - include il singolo “That Was My Veil”, PJ Harvey e John Parish hanno pubblicato un secondo album collaborativo nel 2009, dal titolo “A Woman a Man Walked By”. Anche questo disco, realizzato congiuntamente dai due artisti, tornerà sui mercati nei prossimi mesi.

Ecco la tracklist di “Dance Hall at Louse Point”:

Side One

“Girl”

"Rope Bridge Crossing”

"City of No Sun”

"That Was My Veil”

"Urn with Dead Flowers in a Drained Pool”

"Civil War Correspondent"

Side Two

“Taut”

"Un Cercle Autour du Soleil”

“Heela"

"Is That All There Is?”

"Dance Hall at Louse Point”

"Lost Fun Zone"