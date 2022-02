Quando George Michael portò Elton John in vetta alla classifica

Accadde che a un certo punto George Michael si mise in testa di pubblicare una versione di "Don't Let the Sun Go Down on Me" registrata dal vivo con Elton John. L'ex Wham! ricevette un messaggio dello stesso John, piuttosto allarmato, che gli intimava di recedere dal proposito.



Questo quanto viene riportato nel sito web del 74enne musicista di Pinner: "Dopo aver sentito dei piani di George di pubblicare la registrazione dal vivo, Elton lasciò un messaggio vocale sulla sua segreteria telefonica dicendogli che la canzone non era abbastanza forte per essere pubblicata e farlo avrebbe significato la fine della carriera di George".





George Michael non diede retta all'avvertimento del più esperto amico e quella mossa si rivelò vincente. Il duetto venne pubblicato nel novembre 1991 e agli inizi di febbraio del 1992, trenta anni fa, raggiunse il primo posto della classifica negli Stati Uniti e conquistò la vetta delle chart in altri sei paesi, compresa l'Italia.



I due artisti divennero amici alla metà degli anni Ottanta, quando George Michael cantò nel singolo di Elton John "Wrap Her Up". Insieme si esibirono, nel luglio 1985, al Live Aid a Londra, cantando proprio "Don't Let the Sun Go Down on Me", quando George Michael era ancora il frontman degli Wham! Sul palco disse: "Questa è una delle mie canzoni preferite di Elton".

Qualche anno più tardi, George Michael iniziò a proporre la canzone durante il suo tour del 1991. Il 23 marzo 1991 alla Wembley Arena di Londra i ruoli si invertirono, fu l'ora ex frontman degli Wham! ad accogliere sul suo palco Elton John per interpretare "Don't Let The Sun Go Down on Me". Quella fu la versione che venne poi pubblicata come singolo.Dopo la morte di George Michael Elton John disse: "Non solo era un buon amico, ma è stato probabilmente uno dei songwriter più geniali che questo paese abbia mai prodotto e sicuramente uno dei migliori cantanti di sempre".

"Don't Let The Sun Go Down on Me" venne scritta da Elton John con il testo dell'inseparabile Bernie Taupin per il suo album del 1974 “Caribou”. Il brano raggiunse il primo posto della classifica in Canada e la posizione numero due negli Stati Uniti. Nella natia Gran Bretagna Elton John si dovette accontentare di una onorevole sedicesima piazza.