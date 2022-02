Sanremo 2022, le pagelle delle seconda serata

Il Festival di Sanremo 2022 arriva alla seconda serata. Questa sera si esibiscono gli altri 13 cantanti in gara; verranno votati da 150 giornalisti divisi tra stampa, radio e web. Sul palco, in ordine di uscita, Sangiovanni, Giovanni Truppi, Le Vibrazioni, Emma, Matteo Romano, Iva Zanicchi, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Fabrizio Moro, Tananai, Irama, Aka7even, Highsnob e Hu.

Qua parliamo soprattutto di musica: aggiorneremo questa pagina con le pagelle alle esibizioni musicali. Questa sera la stampa vota, dando un voto da 1 a 10 ad ogni esibizione: i voti di queste pagelle sono quelli che Rockol ha attribuito ai cantanti come parte della Sala Stampa. Hanno votato assieme Claudio Cabona (presente fisicamente a Sanremo) e Gianni Sibilla (che invece vede il Festival da remoto).

Iva Zanicchi - "Voglio amarti": 5

Canzone e interpretazione d'altri tempi. Sembra di essere tornati ad un Sanremo di decenni fa, di quelli di cui non sentivamo la mancanza.

Matteo Romano - "Virale": 7

Eravamo pronti ad impallinarlo: cosa ci fa un ragazzino che arriva da Tik Tok a Sanremo con un brano che per di più si intitola "Virale"? Invece se la cava bene, la canzone ha la firma di Dardust, è movimentata e rende bene sul palco. Pop semplice, ma meno peggio di tante altre cose sentite fin qua.

Emma - "Ogni volta è così": u

Doveva uscire dopo Le Vibrazioni, ma arriva solo dopo Checco Zalone e Laura Pausini, per ridare ritmo ad una scaletta molto meno compatta rispetto a ieri sera. Parte minimale, poi la canzone si apre ed Emma lascia andare la voce. Il ritornello della canzone è un po' già sentito, le strofe sono più sussurrate ma anche più originali per la sua vocalità. Abbraccio finale per la Maestra Francesca Michielin, che riceve dei fiori e, a sua volta, li regala ad un uomo dell'orchestra.

Le Vibrazioni - “Tantissimo”: 6

Una bella schirarrata in apertura, basso Rickenbacker basso sulle ginocchia, bacchette che roteano tra le dita: l'esperienza sui palchi si vede, la potenza c'è, la canzone è costruita per questo il palco, ma la performance vocale di Sarcina è tutt'altra che precisa. Bello il saluto finale a Stefano D'Orazio.

Giovanni Truppi - “Tuo padre, mia madre, Lucia”: 8

Splendidamente fuori contesto, soprattutto in apertura e dopo Sangiovanni: una canzone in parte recitata, densa e molo interpretata e con una scrittura d'altri tempi. Lo abbiamo scelto non a caso per il nostro diario sanremese (siamo di parte, sì). Sei andato bene, Giovanni.

Sangiovanni - "Farfalle": 6

"Volano farfalle/non sto più nella pelle", con il la cassa che pompa e il synth un po' tamarro. Sangiovanni si autocoverizza: difficile dargli torto, visto il successo che ha (non a caso è in apertura). È giovane, gli si perdona (quasi) tutto, compreso la scenetta finale sul Fantasanremo.