Sanremo 2022, Iva Zanicchi: ‘Mi lascio trasportare dall’emozione’

Iva Zanicchi torna al Festival di Sanremo, dove è riuscita a vincere tre volte nel corso della sua carriera (nel 1967 con “Non pensare a me” insieme a Claudio Villa, nel 1969 con “Zingara” insieme a Bobby Solo e nel 1974 con “Ciao cara come stai?”) e dove quest’anno per la settantaduesima edizione della manifestazione è in gara con il brano "Voglio amarti”.

Raccontando la canzone, con il testo di Emilio Di Stefano e la musica di Vito Mercurio, Italo Ianne e Celso Valli, e presentando la sua performance sul palco dell’Ariston la cantante ha spiegato a Rockol: “Mi lascio trasportare dall’emozione e dai sentimenti, cercando di interpretare al meglio le parole. Perché bisogna pensare e sentire anche ciò che si canta e non solo tirare fuori la gran voce”. Ha aggiunto: “È un testo pieno di sentimenti. È una canzone d’amore, sull’amore universale: l’amore non ha confini e non ha sesso”.

La canzone sanremese di Iva Zanicchi, con un testo all'insegna della carnalità ("Voglio amarti per quello che hai nel cuore/per sentirmi ancora viva in te”), sarà inclusa nel prossimo album della cantante intitolato “Gargana”. Il disco, come raccontato da Zanicchi, includerà inediti e cover, sia di brani famosi che di brani meno noti.