Rihanna è in dolce attesa, il padre è A$AP Rocky

Rihanna e A$AP Rocky aspettano un bambino. Sono state pubblicate delle fotografie che ritraggono la coppia insieme nel quartiere di Harlem a New York nelle quali la cantante di Barbados con il cappotto aperto rivelava un pancione che non lasciava adito a dubbi. I due fanno coppia dal maggio dello scorso anno, anche se il loro legame parte da lontano. I due ebbero modo di frequentarsi una prima volta nel 2013, quando il rapper newyorkese supportò RiRi nel suo "Diamonds World Tour".



In un'intervista rilasciata al magazine GQ, Rocky la descrive come "l'amore della mia vita".

“Penso che quando lo sai, lo sai. Lei è quella.".

Rihanna and A$AP Rocky are expecting 👶🏽

📸: Diggzy pic.twitter.com/IRTsqscjRm — Rap Alert (@rapalert6) January 31, 2022

OMFG RIHANNA IS WITH CHILD IM GOING TO BE AN AUNT THANK U GOD 😫🥺🥺😭😭🥳🙏🏾🙌🏾 Congrats sis I’m soooo happy!!!!! pic.twitter.com/rvw4RqUblc — BIA (@BIABIA) January 31, 2022

Rocky ha rivelato di avere registrato nuova musica per il suo prossimo album, "All Smiles", la scorsa estate durante un viaggio attraverso gli Stati Uniti con Rihanna. Il loro tour bus era dotato di uno studio di registrazione mobile che ha utilizzato durante il viaggio.



A proposito del nuovo disco e di come lo ha approcciato ha dichiarato: "Riguarda l'evoluzione.

Se facessi la stessa merda con gli stessi suoni, le stesse barre e gli stessi visuals di anni fa, quale senso avrebbe? Avete quel catalogo. Potete andare a rivisitarlo".



Il rapper ha inoltre affermato che la sua relazione con Rihanna ha influenzato il nuovo disco, definendo l'album una "storia d'amore del ghetto" che è "molto più matura" rispetto al suo lavoro precedente, ovvero “Testing” (leggi qui la recensione), pubblicato nel maggio 2018.