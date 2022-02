Sanremo 2022: Fabrizio Moro, la sua playlist per Amazon Music

Fra le iniziative di Amazon Music per il Festival di Sanremo numero 72 ci ha incuriosito - fin dal titolo - "Italians do hits better".

Dall’1 al 5 febbraio, gli streamer GrenBaud e Gaia Clerici condurranno questo format social e live su Twitch coinvolgendo gli artisti in gara e chiedendo loro, fra l'altro, una playlist di dieci canzoni contenente, oltre al loro brano in gara quest'anno, altre 9 canzoni tra tutte quelle che hanno partecipato al Festival nel corso degli anni.

Le playlist sono disponibili sull’app di Amazon Music dal 28 gennaio e saranno presentate e commentate all’interno delle dirette su Twitch. Durante i live, gli artisti in gara si metteranno anche in gioco per scoprire quanto ne sanno sulle precedenti 71 edizioni di Sanremo.

Ecco la playlist di Fabrizio Moro (ascoltabile qui)

1

Quello che le donne non dicono

Fiorella Mannoia

2

Vita spericolata

Vasco Rossi

3

4/3/1943

Lucio Dalla

4

Destinazione Paradiso

Gianluca Grignani

5

Sono solo parole

Noemi

6

Gianna

Rino Gaetano

7

Il Ragazzo Della Via Gluck

Adriano Celentano

8

I Tuoi Particolari

Ultimo

9

Vietato morire

Ermal Meta



Inoltre, su Amazon.it torna la vetrina interamente dedicata a Sanremo 2022 nella quale sono disponibili CD e vinili in edizione esclusiva per Amazon.it, i migliori album dalle precedenti edizioni di Sanremo e dispositivi Echo con Alexa integrata per ascoltare musica.