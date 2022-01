Quando Ozzy Osbourne prese la patente dopo 19 tentativi e fece subito incidente

Oltre che per la sua musica e per l’importanza dei suoi lavori, sia solisti che con i Black Sabbath, Ozzy Osbourne ha sempre attirato attenzione e interesse su di sé per aver incarnato la sregolatezza della vita da rockstar ed essere riuscito a sopravvivere ai suoi eccessi, tanto da poter raccontare ancora oggi di persona aneddoti - più o meno estremi, più o meno reali - della sua storia.

Sull’artista britannico sono state raccontate, e ancora se ne raccontano, vicende di ogni tipo, da quelle riguardanti il suo rapporto con l’alcol e la cocaina, a quelle su pipistrelli o formiche, fino agli incidenti curiosi. Tra gli aneddoti bizzarri che circondano il musicista, molti sono più noti di altri tra i fan affezionati di Osbourne, ma quelli capaci di strappare un sorriso come una scena di un episodio di "The Osbournes” meritano sempre di essere ricordati.

Tra le altre cose, nel corso della sua vita Ozzy Osbourne ha tentato di ottenere la patente di guida innumerevoli volte, riuscendoci solo nel 2009 dopo 19 tentativi.

Durante una chiacchierata nel 2010 con Howard Stern per il suo show radiofonico su Sirius XM - testimoniata da un video ricondiviso in rete in questi giorni sui canali social del “The Howard Stern Show” - l’ex Black Sabbath ha raccontato di essersi presentato per affrontare l’esame di guida in più di un’occasione completamente “sballato” e solo dopo anni - e diciotto prove fallite - ha deciso di recarsi al test da sobrio. Ozzy, però, non è stato bocciato più volte solo perché alterato dal consumo di alcool o altre sostante, assunte “per combattere il nervoso” come spiegato da Osbourne a Stern, ma anche per essersi addormentato al volante, come accaduto durante il suo primo esame nel 1974, o per avere commesso infrazioni come - per esempio - il mancato rispetto di un semaforo rosso. “Quella volta che mi sono addormentato, mi sono svegliato e ho trovato l’auto aperta parcheggiata con un foglietto in cui c’era scritto: ‘Signor Osbourne, bocciato. E le suggerisco di non provare a guidare ancora questo veicolo'.”, ha narrato l’artista inglese.

Nel corso della chiacchierata con Howard Stern, oltre a sottolineare con fare ironico: “Ecco dove mi ha portato la sobrietà: a prendere la patente, cazzo”, Ozzy Osbourne aveva anche raccontato di aver sfruttato la licenza di guida ottenuta non senza difficoltà per guidare un po’ in giro. Peccato che, nel giro di breve tempo, Osbourne sia rimasto coinvolto in un incidente automobilistico e abbia deciso di non mettersi praticamente più al volante.

Come raccontato nel 2010 dalla moglie dell’ex Black Sabbath, Sharon, una volta ottenuta finalmente la patente il musicista ha subito acquistato una Ferrari, ma dopo poco ha provocato un incidente ai danni di un avvocato, andando nel panico pensando di dover affrontare una causa e stabilendo di non voler più guidare. Anni più tardi, nel 2018 il figlio di Ozzy, Jack Osbourne, ha confermato al “The Sun” la decisione dell’artista di non voler mettersi praticamente più al volante dopo aver provocato un incidente, con la paura di venir citato in giudizio.