George Ezra, è uscito il singolo “Anyone for you”

Il 28enne cantautore britannico George Ezra ha pubblicato il singolo “Anyone for you” che anticipa l'uscita del suo terzo album “Gold rush kid” (Columbia Records/Sony Music), programmata per il 10 giugno a distanza di quattro anni da “Staying At Tamara's” (leggi qui la recensione).

“”Gold Rush Kid” sono io, è il mio alter ego – racconta George Ezra riflettendo sul titolo del disco e sulle 12 canzoni di cui è composto, che - suonano come me. Questo è ciò che le lega insieme”. L’album è stato scritto e prodotto interamente a Londra con Joel Pott.

Sul primo singolo “Anyone For You” ha invece dichiarato: “È un mosaico di idee composto dagli appunti che avevo preso su vecchi quaderni in momenti casuali, che sono stati condivisi tra i musicisti in studio. È gioioso e contagioso, e io non posso fare a meno di sorridere ogni volta che lo canto”.