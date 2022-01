Chainsmokers, è uscito il nuovo singolo "High"

A due anni dalla loro ultima pubblicazione e dal loro ultimo tour, il duo di Dj/producer The Chainsmokers è tornato con il nuovo singolo “High” (Columbia/Sony Music), da oggi disponibile in digitale e in rotazione radiofonica a partire da venerdì 11 febbraio.

Il brano è stato scritto e prodotto dagli stessi Alex Pall e Andrew Taggart. “La canzone – raccontano Alex e Andrew – cattura perfettamente lo spirito delle relazioni di oggi, le distanze che siamo disposti a percorrere per coloro che amiamo e le bugie che raccontiamo a noi stessi per proseguire infelicemente. Tuttavia, alla base di questo testo oscuro e apparentemente battagliero, c’è la celebrazione del fatto che alla fine del giorno nessuno di noi ascolta mai i consigli che ci vengono dati, facciamo semplicemente ciò che ci fa stare meglio ripetendoci che questa volta sarà diverso”.