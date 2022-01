Coldplay: "Tre album entro il 2025: c'è anche la colonna sonora di un film"

Lo hanno detto e non intendono, pare, fare un passo indietro. I Coldplay smetteranno di pubblicare nuovi dischi a partire dal 2025. Entro quella data la band capitanata da Chris Martin, appena tornata sulle scene discografiche con "Music of the spheres", arrivato a due anni dal precedente "Everyday life", spedirà nei negozi altri tre album: saranno gli ultimi della loro discografia. Sulle operazioni che porteranno il gruppo di "Viva la vida" a mettere la parola fine alla sua produzione, a venticinque anni esatti dall'esordio con "Parachutes" (era il 2000), Chris Martin offre ora ulteriori dettagli.

Ospite di Ellen DeGeneres nel suo salotto televisivo, tra i programmi più seguiti negli Usa, il leader dei Coldplay ha detto:

Penso che continueremo a suonare dal vivo e saremo sempre un gruppo di amici e musicisiti, ma penso che la nostra storia discografica finirà nel 2025. È un po' come una saga, come 'Harry Potter': ad un certo punto bisogna chiudere.

Chris Martin ha spiegato che uno dei tre album che i Coldplay pubblicheranno nei prossimi tre anni è in realtà la colonna sonora di un musical attualmente in lavorazione: