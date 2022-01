Iva Zanicchi: "Il sesso? A 60 anni facevo le capriole. Guai se smetti anche dopo gli 80"

A pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo 2022, dove gareggerà tra i big con "Voglio amarti", con un testo all'insegna della carnalità ("Voglio amarti per quello che hai nel cuore/per sentirmi ancora viva in te"), Iva Zanicchi si racconta in un'intervista concessa al Corriere della Sera. E parla anche di come a 82 anni vive la sessualità:

Ogni donna, a qualunque età, dovrebbe gridare al proprio uomo l'amore sentimentale e quello carnale. Io e Fausto (Pinna, compagno della cantante, ndr) siamo legati da 36 anni. È piacevole stare con lui, ci divertiamo, lui dice che lo faccio ridere, lui in compenso mi prende per la gola perché è un grande cuoco. Il sesso? C'è, facciamo l'amore ancora, perché fare l'amore fa bene alla vita, a qualunque età.

La voce di "Zingara" aggiunge: