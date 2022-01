Nick Mason e gli A Saucerful of Secrets: "Non ero sicuro che avrebbe potuto interessare la gente"

Il batterista dei Pink Floyd Nick Mason ha dato vita agli A Saucerful of Secrets, ma non sapeva proprio se alla gente sarebbe interessato questo suo nuovo progetto. Insieme a lui nel gruppo Gary Kemp degli Spandau Ballet, Guy Pratt (a lungo collaboratore dei Pink Floyd), Lee Harris e Dom Beken. Dal vivo il gruppo esegue i brani degli esordi della carriera della band britannica.



Parlando con il magazine Mojo Nick Mason ha rivelato che nel 2018, quando ha fondato gli A Saucerful of Secrets, aveva qualche perplessità: "Non vorrei sembrare troppo deprimente nel dire che avevo aspettative molto basse, perché non era proprio così.

Semplicemente non ero sicuro se avrebbe potuto interessare le persone.".

Invece i concerti si sono rivelati di successo e hanno anche incassato il plauso degli ex compagni di band David Gilmour e Roger Waters che li hanno elogiati. Gary Kemp crede che il segreto dell'ottima ricezione da parte del pubblico sia dovuto al fatto che ai brani è stato tolta la pomposità degli originali rendendoli più "divertenti" e grintosi. "Abbiamo tolto la pomposità dalla musica. Abbiamo aggiunto un po' più di divertimento, un po' più di grinta, un po' più di anarchia qua e là".